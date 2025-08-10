Tini Stoessel vuelve a la ficción con Quebranto: de qué se trata y cuándo estrena

Tini regresa a la actuación con un papel principal en "Quebranto", una serie de Disney+ cuyo estreno será el próximo 15 de agosto.

Tini Stoessel prepara su regreso a la actuación. A su consolidada trayectoria como cantante sumará el papel principal en Quebranto, una nueva serie original de Disney+ cuyo estreno está fijado para el 15 de agosto de 2025. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores y en la industria audiovisual.

Tras varios años sin participar en proyectos de ficción, la artista deja atrás personajes juveniles como el que la hizo famosa en Violetta para asumir un desafío interpretativo más adulto y dramático. Esta producción constará de seis episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, disponibles únicamente en streaming y dirigidos a un público más maduro, con una narrativa intensa y cargada de emociones.

En esta ficción, Tini da vida a Miranda Sanguinetti, una pianista de gran talento adoptada por una familia argentina. El personaje lidia con una fuerte ansiedad, la incertidumbre de no conocer sus orígenes y decisiones que podrían tener consecuencias graves. Los productores explicaron que la eligieron por su capacidad interpretativa y su proyección internacional, convencidos de que atraviesa un momento clave en su carrera y vida personal.

tini1

¿De qué trata la serie?

La historia comienza cuando Miranda viaja a México con el objetivo de encontrar a su familia biológica. Sin preverlo, su búsqueda la lleva a quedar involucrada en una peligrosa red criminal, iniciando una trama de intrigas, engaños y amenazas que pondrán a prueba su fortaleza.

El regreso de Tini Stoessel a la actuación

Este proyecto no solo marca el retorno de Tini a la ficción, sino que también supone un quiebre con su imagen anterior. Durante el rodaje, trabajó en jornadas de hasta 14 horas, enfrentando una exigencia emocional que —según confesó— le dejó una huella personal y profesional. La propuesta confirma que ya no es únicamente un ídolo juvenil, sino una actriz dispuesta a explorar relatos más oscuros y complejos, en sintonía con el drama contemporáneo.

tini3

Vale recordar que la intérprete alcanzó fama mundial gracias a su papel protagónico en Violetta (2012–2015), la exitosa serie juvenil de Disney Channel donde encarnó a una adolescente apasionada por la música, personaje que la convirtió en referente de toda una generación.

Tini lanzó su nuevo tema “De Papel”

Paralelamente, la artista presentó “De Papel”, una canción que profundiza en las emociones y tensiones de las relaciones afectivas. El lanzamiento vino acompañado de un videoclip grabado íntegramente desde el asiento trasero de un coche, ya disponible en todas las plataformas digitales.

El estreno musical coincide con una etapa en la que Tini combina sus nuevos trabajos discográficos con su regreso a la pantalla. Su agenda para 2026 contempla más fechas internacionales, colaboraciones y una presencia constante en distintas plataformas para mantener el contacto con su audiencia.

tini2

Recientemente, también participó como invitada en dos conciertos con entradas agotadas de Coldplay en Miami, donde interpretó “We Pray” junto a la banda británica frente a más de 130.000 personas. Además, un mes antes, su festival FUTTTURA agotó más de 250.000 entradas en Buenos Aires en menos de ocho horas, confirmando su enorme poder de convocatoria.