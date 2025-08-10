Irreconocible: así está Pedro Pascal tras bajar 36 kilos

Pedro Pascal atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en Hollywood, y por eso cada movimiento genera curiosidad entre sus admiradores.

Pedro Pascal atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera en Hollywood, y por eso cada movimiento del actor genera curiosidad entre sus admiradores. En las últimas semanas, lo que más llamó la atención fue el notable cambio físico que presentó, algo que no pasó inadvertido para su público.

Varios seguidores del intérprete chileno comenzaron a preguntarse cómo consiguió bajar de peso, transformar su silueta y cuál fue la rutina que lo llevó a perder cerca de 36 kilos para encarnar a su personaje en Gladiador II.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor que dará vida al Hombre Elástico en Los Cuatro Fantásticos compartió algunos detalles. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico”, comentó. Luego detalló que su plan se basó en hábitos simples de la vida diaria, buen descanso y una alimentación equilibrada. “Levantate, hacé algo, mantenete ocupado, comé bien, dormí”, resumió.

Pascal1

Cambios para verse mejor en la actuación

Al ser consultado sobre si este cambio respondía a una exigencia del papel de Acasius en la esperada secuela, fue claro: “No me pusieron ninguna directiva de estar en forma, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”.

El responsable de guiar su preparación física fue David Higgins, entrenador personal que diseñó un programa centrado en ejercicios funcionales, fáciles de realizar en cualquier entorno y orientados a mantener un equilibrio entre fuerza, movilidad y resistencia.

Pascal2

La calistenia, uno de los pilares del entrenamiento de Pascal, se basa en el uso del propio peso corporal, lo que favorece la coordinación y la agilidad sin necesidad de equipamiento especial. En diálogo con GQ, Higgins señaló: “Fueron muchos abdominales, movilidad y calistenia”. Este sistema, explicó, ofrece la ventaja de poder practicarse en cualquier lugar.

Cómo es la rutina de Pedro Pascal

La revista Men’s Fitness enumeró los ejercicios que hace Pascal para mantenerse en forma y con los que logró perder casi 36 kilos. Son cinco series de cinco ejercicios, que se realiza cada uno durante un minuto, con 30 segundos de descanso.

Escaladores de montaña: desde la posición de plancha, alternar el movimiento de las rodillas llevándolas hacia el codo opuesto, regresando cada pierna a su lugar antes de cambiar de lado.

Sentadillas búlgaras: con el empeine de un pie apoyado en una superficie elevada detrás del cuerpo, descender de forma controlada y luego subir. Realizar el ejercicio durante un minuto con cada pierna.

Pascal3

Nadadores: acostado boca abajo, con brazos y piernas extendidos y la espalda ligeramente arqueada, elevar simultáneamente el brazo y la pierna contrarios.

Lagartijas (o flexiones): desde una plancha, flexionar los codos para acercar el pecho al suelo y luego extenderlos para volver a la posición inicial.

Plancha: sostener el cuerpo en línea recta, apoyado sobre los antebrazos y las puntas de los pies, activando el abdomen para mantener la postura.