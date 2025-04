Sorpresa por el argentino que aparece en la serie de Hollywood del momento

The Last of Us estrenó su segunda temporada y es sin dudas la serie del momento, y para sorpresa de todos un argentino hizo su aparición.

El esperado regreso de The Last of Us a la pantalla chica no solo marcó un nuevo capítulo en la historia postapocalíptica que cautivó al mundo, sino que también dejó una grata sorpresa para el público argentino : el reconocido músico y compositor Gustavo Santaolalla tuvo un emotivo cameo en el primer episodio de la segunda temporada.

El gesto fue recibido con entusiasmo por el público local, que llenó las redes sociales de comentarios orgullosos: “Orgullo nacional”, “No podía faltar el gran Gustavo Santaolalla en The Last of Us” y “Gracias por darle el alma a esta historia a través de tu genio musical”, fueron algunas de las frases que se multiplicaron en X e Instagram, acompañadas por capturas del momento.

The Last of Us, la serie de Hollywood del momento, tendrá a su argentino

Cómo es el rol de Gustavo Santaolalla en The Last of Us

Santaolalla, que compuso la música original del videojuego lanzado en 2013 y fue convocado también para componer la banda sonora de la adaptación televisiva, celebró su participación con un posteo emotivo: "¡Se estrenó The Last Of Us 2! Después de mucho trabajo, la nueva temporada ya está aquí. Tuve el honor de hacer un cameo en el primer capítulo, ¿me encontraron?" escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la escena.

Además, agradeció a los fans por el cariño y destacó el trabajo en equipo detrás de la producción: "Gracias por sus mensajes, por todo su cariño. Los estuve leyendo y me emocionan mucho sus palabras", expresó. También dedicó unas palabras a Neil Druckmann y Craig Mazin, creadores de la serie: "Gracias por confiar en mí para este proyecto".

Santaolalla no es ajeno al universo de The Last of Us. Desde el principio, su música se convirtió en parte esencial de la identidad emocional del juego y luego de la serie, con composiciones intimistas que logran transmitir la crudeza, el dolor y la esperanza de sus personajes.