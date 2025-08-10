Rufina Cabré regresó a la Argentina: qué pasó que no se quedó con la China en Turquía

Rufina Cabré , hija de Nicolás Cabré y Eugenia “la China” Suárez, llamó la atención con su regreso inesperado a Argentina luego de una corta estadía en Turquía, país al que se había mudado con su madre y el resto de la familia.

La vuelta adelantada de la joven despertó múltiples conjeturas, desde posibles desacuerdos familiares hasta cuestiones vinculadas a sus estudios. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que el motivo real fue una elección personal. Según lo revelado en Intrusos (América), Rufina manifestó de forma clara su intención de regresar para reencontrarse con sus afectos, compartir tiempo con su padre y retomar el contacto con sus amigos en Buenos Aires.

“Rufina extrañaba un poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días de nuevo en Argentina para ver a la gente que quiere, para estar con su papá y con sus amigos porque después de un tiempo más largo no va a poder viajar”, contó la periodista Paula Varela. El regreso, además de despertar el interés mediático por la dinámica familiar, dejó en evidencia la madurez de la niña y su rol activo en decisiones que inciden en su vida diaria.

CHINA SUÁREZ.jpg La China Suárez con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.

China Suárez y Mauro Icardi se instalan definitivamente en Turquía

La mudanza de la China Suárez a Estambul junto a Mauro Icardi había marcado un cambio importante en la estructura familiar. La actriz decidió instalarse en la ciudad turca para acompañar al futbolista, quien negocia la extensión de su contrato con el Galatasaray por dos años más. Junto a ella viajaron Rufina y sus hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña, con la expectativa de que la mayor iniciara clases en una institución internacional a partir de septiembre, lo que implicaba una residencia estable con su madre y la nueva pareja de esta. No obstante, la niña pidió regresar a Buenos Aires durante el receso escolar, alterando así los planes iniciales. Desde su entorno no descartan que vuelva a Turquía en septiembre, posiblemente acompañada por Nicolás Cabré.

Nicolas Cabre de vacaciones con Rufina.jpg

“Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre. No está nada mal porque él también le interesa saber dónde va a vivir ella como sus lugares y el colegio”, comentó Karina Iavícoli sobre el escenario más probable.

Rufina Cabré, junto a sus hermanos, en suelo argentino

La llegada de Rufina y sus hermanos a Ezeiza se produjo la noche del viernes 8 de agosto, cargada de emoción. El avión procedente de Turquía aterrizó a las 22:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde familiares los esperaban con entusiasmo. Entre ellos se encontraba Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, quien no ocultó la alegría de verlos después de varias semanas. Tras los trámites migratorios, se produjo un emotivo reencuentro: los pequeños reconocieron de inmediato a su padre y corrieron hacia él. Magnolia se lanzó a los brazos del actor chileno, mientras Rufina se despidió con cariño de sus hermanos antes de retirarse junto a su abuela.

El porvenir inmediato de Rufina aún tiene algunas incógnitas, aunque desde su círculo íntimo destacan que la prioridad es su bienestar y adaptación tanto en Argentina como en el extranjero. Existe la posibilidad de que, en septiembre, retorne a Turquía junto a su padre para iniciar el ciclo lectivo, tal como lo prevén ambos progenitores. La concreción de este viaje dependerá de la agenda laboral de Cabré, ya que tiene compromisos artísticos fuera del país. Rodrigo Lussich confirmó que la niña completó su adaptación en el entorno europeo: “La información de Rufina es que la nena ya hizo la adaptación y que volvería con el padre”. De momento, el deseo de disfrutar de su ciudad natal pesó en la reorganización del plan familiar.

CHINA-SUÁREZ.jpg Rufina Cabré y Amancio y Magnolia Vicuña van a un exclusivo colegio de Pilar.

Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi terminaban de instalarse en su lujosa residencia en el barrio de Beikta, en la ribera europea de Estambul, a pocos metros del Bósforo. La vivienda, equipada con todas las comodidades y rodeada de propuestas culturales y de ocio, representa el nuevo hogar de la actriz. El interior, cuidadosamente decorado con mobiliario nuevo, fue renovado casi por completo con la ayuda de allegados. Según personas cercanas, es una casa que “le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”.

Nicolás Cabré: "Está todo organizado y en paz"

rufina-cabre-1612602.jpg

En este contexto, Nicolás Cabré optó por acompañar las decisiones familiares con una actitud cercana y diálogo permanente. En declaraciones a Teleshow, expresó: “Obvio que se extraña, pero estamos todo el tiempo en contacto. Nuestra relación no varía y su decisión es libre de toda culpa. Admiro que adquiera esta aventura de irse del país. Irá al colegio allá. Hay cosas que se deberán cumplir, está todo organizado y en paz”. El actor remarcó que existe un plan previo para dar seguridad a su hija: “No es sobre la marcha. Hay cosas que tiene que cumplir. Está todo organizado. Hay colegios internacionales así que, en ese aspecto, está todo en paz. Con La China estaremos de acuerdo o no con las maneras o las formas, pero la prioridad siempre es Rufina. No hablamos de otra cosa que no sea ella”.