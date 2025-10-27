Brutal femicidio: un policía asesinó a su expareja, grabó todo y después se suicidó

El ataque fue en el propio domicilio de la mujer, en medio de gritos y disparos. El audio que envío en medio del sangriento crimen.

Tras el ataque, el agresor se disparó y fue trasladado al hospital local, donde falleció minutos después.

Gran conmoción se vivió en una localidad argentina con un nuevo femicidio . Una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja , quien también pertenecía a la misma institución. El femicida se disparó instantes después del ataque.

Natanael Comes , de 28 años, asesinó a su expareja, Daiana Raquel Da Rosa , de 27 años. El hecho impactó en la ciudad de Comandante Andresito en la provincia de Misiones. ya que grabó un video y posteriormente se suicidó. Tras el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Según las primeras averiguaciones, ambos habían mantenido una relación de concubinato que terminó meses atrás. No existían medidas judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.

Un femicidio que fue grabado

El hecho ocurrió este domingo por la noche en una casa del barrio 80 Viviendas, donde ambos habían convivido durante varios años. Según las primeras informaciones, la víctima había finalizado recientemente la relación con el joven, perteneciente de la Comisaría jurisdiccional de Andresito, y comenzado un nuevo vínculo con otro efectivo policial. Al enterarse, el agresor se dirigió hasta el domicilio y la atacó.

Los vecinos del lugar alertaron a la Policía al escuchar gritos y disparos. Cuando una comisión llegó al domicilio, Comes efectuó nuevos disparos desde el interior de la vivienda y amenazaba con quitarse la vida.

Antes del hallazgo, el hombre había enviado un audio a sus compañeros de trabajo en el que admitía haber cometido "una macana", según informó el periodista Diego Gabriele. Además, grabó un video en el que mostraba el cuerpo de su expareja y registraba el momento en que se quitaba la vida de un disparo.

"En el video se lo puede ver apuntándose a la cabeza, también mostró el cuerpo de Daiana. Mujer que rompió el vínculo que los unía, de varios años, y esto devino en una nueva relación", señaló el periodista Diego Gabriele en C5N.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de la Policía Científica, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, a fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Alarmante: ya son 11 los femicidios registrados en la Argentina en lo que va de octubre

La violencia de género sigue cobrando vidas en la Argentina. En apenas dos semanas de octubre, ya se registraron once femicidios, según el monitoreo de la organización MuMaLá. Organizaciones advierten sobre el estado de emergencia en el que se está viviendo en el país frente al incremento de crímenes ligados a la violencia de género.

En el último tiempo trascendieron los asesinatos de las tres chicas en Florencio Varela, las dos mujeres en Córdoba y una joven en Chaco. Ahora, sumamos esta nueva víctima misionera.

La Organización MuMaLá informó que desde el 1° de enero de 2025 ya hubo 195 femicidios, es decir un asesinato cada 35 horas. Sumado a esa alarmante cifra, destacaron que en lo que va de octubre “hubo 11 víctimas fatales del machismo en su modalidad más extrema, uno cada 28 horas”.

El último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, publicado a fines de septiembre, detalla que hubo 182 femicidios y se registraron 758 intentos de asesinato.