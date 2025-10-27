En qué lugar de la provincia probaron con la siembra del maíz para diversificar la producción

Neuquén tiene condiciones naturales para desarrollar la producción. Realizaron un ensayo experimental con cuatro híbridos de maíz con rendimientos positivos.

La siembra experimental de maíz en una chacra de San Patricio del Chañar.

El maíz es un producto forrajero versátil y clave en el costo de actividades relacionadas a la cría de ganado que, en Neuquén y la región, se vinculan principalmente a la producción bovina y porcina . A su vez, es un cultivo muy requerido por el sector ganadero debido al amplio abanico de usos que permite en su empleo para la alimentación animal, como grano seco, grano húmedo y silaje.

En la gran mayoría de los casos, los productores de la Provincia adquieren maíz de la Pampa húmeda, pero Neuquén tiene condiciones agroecológicas y ambientales que hacen viable este cultivo.

Desde el gobierno provincial, a través del Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria- se llevó a cabo un ensayo experimental con cuatro híbridos de maíz, en San Patricio del Chañar, que arrojó resultados positivos.

Luciana Tempone, ingeniera agrónoma y referente del Programa Forrajero del Centro PyME-ADENEU informó que “hace poco más de un año, desde la Agencia llevamos adelante la siembra y seguimiento de parcelas demostrativas donde se utilizaron materiales genéticos que incluían un híbrido de ciclo corto de 104 días, hasta ciclos más largos de 124 días; arrojando rendimientos estimados promedio en 10,5 toneladas de grano por hectárea”.

Los materiales híbridos de maíz, provistos por la empresa Servicios Cipolletti SRL, fueron sembrados en una de las chacras de la empresa Arno SA, ubicada en la Picada 17 de San Patricio del Chañar.

NEUQUÉN- MAÍZ-2

Hace poco más de una década también se llevó adelante una experiencia de cultivo de maíz en la Estación Agrozootécnica Campana Mahuida, en una iniciativa conjunta entre INTA, AAPRESID y Centro PyME-ADENEU.

“En experiencias previas, realizadas en ambientes de valle bajo riego precordilleranos, también se alcanzaron buenos rendimientos cuando se lo ha utilizado para elaborar reservas de calidad”, acotó Tempone.

En dicha iniciativa, los rendimientos rondaron entre 8.500 y 14.600 kilogramos de materia seca por hectárea. Por otro lado, el rendimiento de materia verde, cuyo destino fue la utilización bajo pastoreo directo, rondó entre 32 a 46 toneladas por hectárea.

Un cultivo prometedor

Tempone aseguró que “la Patagonia Norte se perfila como una región prometedora para la producción de maíz en Argentina. Con su clima favorable, menor incidencia de plagas y potencial de altos rendimientos, esta región puede convertirse en un polo importante para la producción de maíz de alta calidad”.

Desde el Centro PyME-ADENEU se brinda asistencia técnica a productores para evaluar la viabilidad del cultivo y de la siembra, momento en el cual es importante tener en claro el destino que tendrá el maíz. Los interesados en iniciarse en el cultivo de maíz pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La naturaleza y el plan de trabajo

La temperatura, la disponibilidad de agua y la calidad del suelo en la región son apropiados para el cultivo de maíz, aunque no serían de mayor utilidad sin el acompañamiento de un correcto manejo de los procesos de producción.

NEUQUÉN- MAÍZ-3

Luciana Tempone, ingeniera agrónoma y referente del Programa Forrajero del Centro PyME-ADENEU explicó: “Al momento de producir maíz, las temperaturas del suelo durante la siembra son un componente ambiental fundamental para un buen desarrollo de las plantas, tanto como el correcto manejo de la densidad de siembra, la gestión eficiente del riego, la nutrición balanceada y la elección de híbridos de alto potencial de rendimiento con ciclos adaptados a la zona”.