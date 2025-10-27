Reapareció Lourdes de Bandana y confirmó su regreso a los escenarios: cuándo y dónde

La cantante reapareció en sus redes sociales con dos videos donde presentó un nuevo show para los próximos días. Con qué figura de la música cantará.

La figura de Lourdes Fernández despertó preocupación en los últimos días luego de que se conociera una denuncia de su madre donde afirmaba que estaba desaparecida y no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre. En medio de investigaciones de la justicia, encontraron a la cantante en el domicilio de su expareja Leandro García Gómez ubicado en el barrio de Palermo, en Capital Federal.

Su familia y allegados expusieron al máximo su preocupación por la situación debido a que la cantante había denunciado en 2022 a García Gómez por violencia de género, lo cual generaba dudas puntuales por lo que podría estar atravesando ella. Días más tarde de haber sido encontrada el pasado jueves en dicho domicilio, compartió un posteo en sus redes sociales junto a cuatro personas y un extenso escrito dando muestra de que se encuentra acompañada por su círculo íntimo tras los días agitados que pasó.

Ya con un poco de calma y con su expareja detenida por lo ocurrido, la artista ex Bandana sorprendió en sus redes sociales al publicitar el nuevo show que dará en los próximos días junto a otro artista de alto nivel. Para esto compartió un video en sus redes sociales donde sentenció: “ Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien . Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

Lowrdez show

“Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, dijo y agregó: “Pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”

"La cuenta regresiva está llegando al final y la emoción ya se siente en el aire", reza otro posteo hecho por la cuenta oficial de un evento, en colaboración con Lowrdez. A su vez sumó anunciando que dará un show en el teatro Gran Rex A*Teens y con Germán “Tripa” Tripel: "En solo 4 días volvemos al 2000 para cantar, bailar y vivir una noche que va a quedar en la historia".

La primera imagen del ex de Lourdes Fernández tras quedar detenido

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, la excantante de Bandana que se reportó cómo desaparecida en los útimos días, se encuentra detenido en una dependencia perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras trascendió su primera foto esposado y preso, se conocieron aberrantes circunstancias que vivía la artista al lado de él.

Tras horas de dramática incertidumbre, Lowrdez fue hallada en el interior del departamento de Palermo, que es propiedad de Leandro García Gómez, hasta la tarde de ayer cuándo su pareja resultó detenido de inmediato. "Está completamente destruida y drogada, en un estado de sobredosis" informó Yanina Latorre poco después de los sucesos. Ahora, sobre el filo del mediodía de hoy, se filtró su primera imagen en calidad de "convicto".

Según todos los testimonios dados a conocer, Lourdes vivía con este ex funcionario del ministerio de la producción un verdadero infierno que incluía, casi de manera sistemática, golpes, insultos, aislamiento, desmerecimiento profesional y personal, consumo de sustancias prohibidas y hasta privación ilegítima de la libertad.

"Yo sabía que ella se había separado del novio porque él le había pegado, pero me enteré por una tercera persona que me pidió que no contara nada. El es una persona con muchos contactos políticos. El le había pegado, le había fisurado dos costillas, por eso se había ido a vivir a la casa de su manager. En un momento la manager se fue a Bahía Blanca a ver familiares, Lowrdez se quedó sola y ahí volvió con él" contó Fernanda Iglesias en Puro Show.