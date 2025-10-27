El clima en Neuquén

Los Cafres celebran 30 años de reggae en Neuquén: cuándo y cómo comprar entradas

La banda se presentará en Neuquén con su nuevo tema “Las Preguntas” y se prepara para su último show del 2025 en el teatro Vorterix.

Los Cafres llegan a Neuquén

Los Cafres celebran 30 años de reggae y en el marco de los festejos se presentarán en Neuquén. La banda subirá al escenario de Mood Live el 1° de noviembre a las 21.

Recientemente presentaron su nuevo single “Las Preguntas” que apunta a la curiosidad como motor de vida y será parte del extenso repertorio de temas que tocarán en la capital neuquina. “Esta canción mantiene vigente y renueva esa premisa de la magia y la potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”, dijo Guillermo Bonetto, líder y voz de la banda.

Embed - Los Cafres - Las Preguntas (Video Oficial)

La banda fundada en 1987 tiene 14 discos en su haber y muchos de ellos de Oro. Además de un sinfín de nominaciones a premios como los Grammy, Los Cafres celebran sus tres décadas en el mundo reggae con la venta doble del primer álbum “Frecuencia Cafre”.

Antes de su despedida el 12 de diciembre en el Teatro Vorterix, la banda se presentará en Neuquén con su show. La venta de entradas generales está disponible en el sitio protickets y tiene un costo de $60.000.

