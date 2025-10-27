Espectáculos La Mañana Neuquén Los Cafres celebran 30 años de reggae en Neuquén: cuándo y cómo comprar entradas

La banda se presentará en Neuquén con su nuevo tema “Las Preguntas” y se prepara para su último show del 2025 en el teatro Vorterix.







Los Cafres llegan a Neuquén

Los Cafres celebran 30 años de reggae y en el marco de los festejos se presentarán en Neuquén. La banda subirá al escenario de Mood Live el 1° de noviembre a las 21.

Recientemente presentaron su nuevo single “Las Preguntas” que apunta a la curiosidad como motor de vida y será parte del extenso repertorio de temas que tocarán en la capital neuquina. “Esta canción mantiene vigente y renueva esa premisa de la magia y la potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”, dijo Guillermo Bonetto, líder y voz de la banda.

Embed - Los Cafres - Las Preguntas (Video Oficial) La banda fundada en 1987 tiene 14 discos en su haber y muchos de ellos de Oro. Además de un sinfín de nominaciones a premios como los Grammy, Los Cafres celebran sus tres décadas en el mundo reggae con la venta doble del primer álbum “Frecuencia Cafre”.