Neuquén La Mañana Nadia Márquez EN VIVO | La senadora electa Nadia Márquez y el diputado electo Gastón Riesco en Bajá La Data

Nadia Márquez y Gastón Riesco, electos por La Libertad Avanza en las elecciones 2025

Tras un domingo victorioso para La Libertad Avanza, la electa senadora Nadia Márquez y el futuro diputado nacional Gastón Riesco repasan lo que dejó la jornada electoral del domingo 26 de octubre en Neuquén.

Con el 98% de las mesas analizadas en la provincia, La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar, seguido por La Neuquinidad y Fuerza Patria en el tercer puesto.

En Senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 35% de los votos (unos 143 mil sufragios) y se quedó con dos bancas, para Nadia Márquez y Pablo Cervi. En segundo lugar se posicionó La Neuquinidad, con 28% de los votos (unos 118 mil sufragios), lo que les da acceso a una banca en el Senado, para Julieta Corroza.