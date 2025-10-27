EN VIVO | La senadora electa Nadia Márquez y el diputado electo Gastón Riesco en Bajá La Data
Tras un domingo victorioso para La Libertad Avanza, la electa senadora Nadia Márquez y el futuro diputado nacional Gastón Riesco repasan lo que dejó la jornada electoral del domingo 26 de octubre en Neuquén.
Con el 98% de las mesas analizadas en la provincia, La Libertad Avanza se quedó con el primer lugar, seguido por La Neuquinidad y Fuerza Patria en el tercer puesto.
En Senadores, La Libertad Avanza obtuvo el 35% de los votos (unos 143 mil sufragios) y se quedó con dos bancas, para Nadia Márquez y Pablo Cervi. En segundo lugar se posicionó La Neuquinidad, con 28% de los votos (unos 118 mil sufragios), lo que les da acceso a una banca en el Senado, para Julieta Corroza.
En Diputados, las bancas se reparten con dos lugares para La Libertad Avanza, que obtuvo el 33% de los votos (unos 127 mil sufragios) contra el 31% de La Neuquinidad (que obtuvo 120 mil votos). Así, los libertarios obtuvieron dos bancas: para Gastón Riesco y Soledad Mondaca, y La Neuquinidad se quedó con una banca, para Karina Maureira.
