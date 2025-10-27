La nueva película de la China Suárez que arrasa en streaming

La actriz y novia de Mauro Icardi protagoniza un filme de suspenso y acción que se metió entre lo más visto. ¿De qué se trata?

Lejos de la escena mediática y con un perfil más bajo desde que se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suarez protagoniza un thriller nacional que fue furor en sus primeros días de estreno.

Se trata de Parking , la nueva película que combina suspenso y acción con el protagónico de la actriz y el actor español Marc Clotet . En cuestión de horas el filme que se puede ver únicamente en Disney se posicionó como una de las apuestas más fuertes con gran repercusión del espectador.

La historia arranca con Mateo (Clotet), un delincuente bajo arresto domiciliario que consigue trabajo en un parking del microcentro porteño. Lo que parecía una jornada tranquila se transforma en una pesadilla cuando Lara (Suárez), una misteriosa clienta, paga por quedarse toda la noche y, minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar.

Con la aparición de este hombre todo se desmadra y Mateo y Lara presencian un asesinato brutal y quedan atrapados en un juego de persecución, violencia y traiciones. Ambos tendrán que unir fuerzas para sobrevivir y escapar de la situación.

Embed - Parking | Tráiler Oficial | Disney+

La película fue dirigida por Agustín Rolandelli y producida por Bourke Films y cuenta con la participación de Juan Leyrado, Rafael Spregelburd, Ignacio Toselli, Diego De Paula, Cristina Invernizzi, Carlos Rompani, Rodolfo Lamboglia, Horacio Camandule y Gabriel Villanueva.