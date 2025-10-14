Qué le pidió la China Suárez a Benjamín Vicuña que lo hizo enfurecer

Cuando parecía que la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña estaba mejorando, el conflicto entre los padres de Amancio y Magnolia volvió a estallar. Según había revelado Karina Iavícoli en Intrusos, los actores habían retomado el diálogo, mantenían contacto por chat y hasta habían “firmado la paz” hasta marzo de 2026.

Sin embargo, Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas que recientemente la China le hizo un pedido que enfureció a Vicuña, al punto de que el actor habría decidido bloquearla nuevamente. De acuerdo con el periodista, ambos habían acordado que sus hijos pasaran 30 días en Turquía junto a su madre y 10 días en Argentina con su padre. Pero la actriz habría solicitado extender su estadía en Estambul, algo que no cayó nada bien en el chileno.

“Ayer dijeron que volvieron a hablar, pero no: están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó”, aseguró Méndez. Además, explicó que el actor esperaba pasar su cumpleaños —el 29 de noviembre— junto a sus hijos, pero con este pedido de la China, “no le darían las fechas” y por eso su malestar.

Embed - SE BLOQUEARON: LA CHINA NO CUMPLIRÍA EL TRATO Y LOS HIJOS NO VOLVERÍAN PARA EL CUMPLE DE VICUÑA

Cabe recordar que el vínculo entre los actores no volvió a ser el mismo después del fuertísimo descargo que ella hizo en redes sociales, donde lo acusó de diversas aberraciones luego de que él le negara el permiso de viaje para que Magnolia y Amancio la acompañaran a Turquía.

Pampita y el "unfollow" de la China Suárez

Pampita fue abordada por las cámaras de Intrusos. En ese contexto, no tardó en llegar la pregunta sobre la China Suárez y el famoso “unfollow” en Instagram. La modelo fue categórica al respecto: “No tengo ni idea qué pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte, siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”.

La modelo enfatizó que, para ella, siempre habrá respeto: “Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”. Sobre si le llamaba la atención el supuesto distanciamiento digital, reconoció: “No lo he podido conversar. Seguro en algún momento se dará”.

Embed - PAMPITA LE RESPONDE A "LA CHINA": "De mi parte siempre hubo respeto"

Otro de los temas que cosechó versiones en portales fue el de la designación de Pampita como imagen de una marca internacional de moda, y la posibilidad de que la repercusión irritara a la China. “No, no creo. Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rigidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”, subrayó, descartando cualquier tipo de competencia profesional o malestar por asuntos laborales.

En cuanto a otros rumores, como aquel que vinculaba el supuesto cortocircuito entre ambas con la carta abierta que la China le dedicó a al actor chileno, la modelo prefirió la cautela. “No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, sostuvo, reafirmando que la prioridad no es otra que la buena convivencia.