La China Suárez puso fin a una de sus carreras artísticas

La actriz decidió alejarse de una de sus facetas más polémicas y la decisión generó una ola de comentarios en redes sociales.

La China Suárez mantiene una interacción continua con sus seguidores en redes sociales y, en las últimas horas, un gesto de la actriz dejó entrever que cierra una etapa de su carrera artística.

Activa en su perfil de Instagram, la novia de Mauro Icardi no solo dejó de seguir a Pampita con quien tenía un vinculo cordial, sino que decidió modificar su descripción. La mediática puso punto final a su carrera como cantante y eliminó esa profesión de su perfil donde tiene más de 7,8 millones de seguidores.

Todo indica que la ex de Benjamín Vicuña focalizará su carrera únicamente a la actuación y así lo dejó bien en claro refiriéndose a que únicamente es “ACTRIZ” y sumó a la descripción su usuario personal de Tik Tok.

Y eso no fue todo. También eliminó la etiqueta de su representante histórica, Carolina Nolte, agente de modelos, actores e influencers que acompañó a la China durante mucho tiempo. Está en claro que la eliminación apunta a una ruptura y alejamiento profesional.

El anuncio de Eugenia se volvió viral y se copó de comentarios con un poco de ironía sobre su carrera musical. “Hemos perdido a una gran guerrera”, “Menos mal que deja la música”, “Ahora Icardi la va a tener que mantener”, “Siempre recordaremos cuando hizo temblar a la industria musical”, escribieron en redes sociales.

El historial musical de la China fue en 2012 cuando lanzó su primer tema “Nada es igual”, luego cuando formó parte del filme Abzurdah grabó “All of Me” y “Trátame Suavemente”. Tiempo después, cuando protagonizó El hilo rojo se animó a reversiones “You Know I’m No Good”.

Uno de los lanzamientos más destacados fue “Llora como un arrepentido” juntos a L-Gante, Gino Mella y Jairo Vera. También colaboró con El Polaco en 2023 con “Ya no quiero verte” y en 2023 con su entonces pareja Rusherking con “Hipnotizados”.