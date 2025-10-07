Avión privado y viaje a Brasil: el polémico cumpleaños de Pamela David

La conductora de América armó las valijas y se emprendió a un viaje de placer junto a sus amigas para recibir su cumpleaños.

Pamela David cumplió años y lo festejó lejos de su rutina. La conductora de América armó las valijas y junto a un reducido grupo de amigas emprendió vuelo con destino a Brasil para festejar sus 47 años.

La modelo eligió las paradisíacas playas de Ipanema en Río de Janeiro para disfrutar del sol, la playa y unos ricos drinks rodeada de amigas. Junto a ella estuvieron ocho amigas, todas ajenas al mundo del espectáculo.

Ahora bien, en las redes sociales, David compartió una serie de imágenes que generaron indignación en los seguidores que rápidamente se hicieron eco de “la otra argentina”.

“Gracias a esas las personas que acompañaron para que esto suceda”, comenzó el posteo de la mujer de Daniel Vila que acompañó con un video que generó polémica. Es que en el mismo se ve a la cumpleañera festejando a lo grande con su grupo de amigas en un avión privado que las llevaba a su destino.

Con look total white y descalza, la presentadora disfruta de la música y unas copas de champagne. “Alguien que ya no está me dijo: “entre foto y foto suceden muchas cosas: momentos lindos, otros no tanto, momentos tristes y esos que te rompen el alma y no le sacamos fotos”, escribió en su publicación.

“Fue un finde más lunes hermoso, con charlas, risas, encuentros y amigas de distintos tramos de mi vida que pareciera que se hubieran conocido siempre. Gracias a mi hombre, a las familias de cada una que se organizó con la profunda ausencia de las increíbles mujeres que hicieron el viaje”, finalizó.

La reacción en las redes sociales no tardó en llegar y hubo malestar de los seguidores. “Esto… quien lo pagó?”, “Video mata relato amiga de Massa y sus secuaces”, “avión privado??? Qué bien paga la tele, no?”, “A mar del plata con los pobres ni en pedo”, “Otra nacional y popular ostentando poder y riquezas, realidad mata relato”, fueron algunos comentarios contra la conductora.