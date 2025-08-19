Tras la acusación de “campaña sucia”, Pamela David hizo un polémico descargo

La conductora de Desayuno Americano se vio envuelta en un escándalo al afirmar que Karina Milei tenía un Rolex de 35 mil dólares.

Pamela David usó los primeros minutos de su programa Desayuno Americano (América) para disculparse con Karina Milei tras afirmar que tenía un Rolex valuado en 35000 dólares.

El cruce había comenzado en X, red social en la que la Secretaria General de la Presidencia desmintió a David y mostró que su reloj es de marca Grovana que vale menos de 1000 dólares y comprado antes de la llegada de su hermano Javier Milei a la presidencia.

De hecho, Karina aseguró que la llevaría a la Justicia para reclamar por calumnias e injurias y tildó el gesto de la conductora como el inicio de la “campaña sucia” en el marco de las elecciones nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PamelaDav/status/1957517122638381517&partner=&hide_thread=false @KarinaMileiOk quiero pedirte sinceras disculpas.

Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas.

Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo. — Pame (@PamelaDav) August 18, 2025

Tras la declaración de Karina, la conductora de América usó sus redes para anticipar que haría públicas sus disculpas en el programa. “Me equivoqué”, escribió en la misma red social.

Este martes, Pamela inició su programa reconociendo el error que había tenido al confundir el reloj con un Rolex y pidió disculpas públicas a la hermana de Javier Milei. “Nobleza obliga, le pido mil disculpas a Karina Milei porque el reloj no vale 35000 dólares, vale 1000. No es barato, mil dólares, son mil dólares. Espero acepte las disculpas”, expresó la mujer de Daniel Vila, presidente del grupo América, que reconoció que “me saqué el tema de encima”.

Sin embargo, las disculpas de la exmodelo alimentaron una vez más lo que la propia Karina Milei había denunciado: una “campaña sucia”. Es que, en el descargo, la conductora se mostró sorprendida por el silencio que se había generado en el estudio y, sin vueltas, lanzó: “¿Qué silencio… le tienen miedo?”.

Lo cierto es que Pamela se disculpó de Karina y se desconoce oficialmente si “el jefe” continuará con su intención de demandarla y llevarla a la Justicia.

Karina Milei irá a la Justicia contra Pamela David

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, advirtió que irá a la Justicia contra la conductora Pamela David por haber dicho que usa “un Rolex de US$35.000″. La hermana del presidente Javier Milei contestó con un duro descargo en la red social X, en la que rechazó la versión de la principal cara de Desayuno Americano, compartió fotos del accesorio que usa y dijo que lo compró antes de que su hermano llegara a la Presidencia.

“Es falso”, escribió. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió en su posteo Milei.

Y agregó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”. Y concluyó: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

Minutos después, el presidente Javier Milei también escribió sobre el tema en X: “DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA...Los kukas no pierden sus mañas...CIAO!”. Y muchos dirigentes libertarios, además de la tropa digital, postearon en la misma línea, con una cerrada defensa a Karina Milei y críticas muy duras contra la conductora.