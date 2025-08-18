Cuánto sale el reloj por el que Karina Milei demandará a Pamela David

Luego del comentario realizado por la conductora en Desayuno Americano, la secretaria general de la presidencia salió a cruzarla con todo.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei , advirtió que irá a la Justicia contra la conductora Pamela David por haber dicho que usa “un Rolex de US$35.000″. La hermana del presidente Javier Milei contestó con un duro descargo en la red social X, en la que rechazó la versión de la principal cara de Desayuno Americano , compartió fotos del accesorio que usa y dijo que lo compró antes de que su hermano llegara a la Presidencia.

“Es falso”, escribió. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió en su posteo Milei.

Y agregó: “El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”. Y concluyó: “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1957486156225917412?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957491067000909908%7Ctwgr%5E53874a86b5cb2c632f734bdc7e11d8f4796bc7ae%7Ctwcon%5Es4_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fkarina-milei-nego-tener-un-rolex-de-us35000-y-dijo-que-llevara-a-la-justicia-a-pamela-david-nid18082025%2F&partner=&hide_thread=false Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los… https://t.co/8i79zdJUmY pic.twitter.com/G5V4DgP1Mf — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

Minutos después, el presidente Javier Milei también escribió sobre el tema en X: “DESENMASCARANDO AQUÍ A UNA MENTIROSA Y A UNA OPERADORA...Los kukas no pierden sus mañas...CIAO!”. Y muchos dirigentes libertarios, además de la tropa digital, postearon en la misma línea, con una cerrada defensa a Karina Milei y críticas muy duras contra la conductora.

Las declaraciones de Pamela David que generaron la reacción de Karina Milei

En un fragmento que compartió Karina Milei sobre Pamela David, la conductora dice en su programa, Desayuno Americano: “Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina. Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares”. Y agrega: “Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”, afirma David.

Recordemos que la relación entre Pamela David y el presidente Javier Milei, y su entorno, se ha caracterizado por varias críticas públicas de parte de la conductora hacia la gestión y las posturas del presidente de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1957424591195734044?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957424591195734044%7Ctwgr%5E53874a86b5cb2c632f734bdc7e11d8f4796bc7ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fkarina-milei-nego-tener-un-rolex-de-us35000-y-dijo-que-llevara-a-la-justicia-a-pamela-david-nid18082025%2F&partner=&hide_thread=false Pamela David sobre el Rolex de Karina Milei: “ANDA CON UN ROLEX DE 35 MIL DÓLARES. SI ES REPOSTERA, NO ES MARU BOTANA” pic.twitter.com/TPWnmU3ei4 — Real Time (@RealTimeRating) August 18, 2025

En distintas ocasiones, David ha manifestado su desacuerdo con las políticas del gobierno actual, llegando a afirmar que hizo todo lo posible para que Milei no ganara las elecciones. La conductora ha calificado al presidente de "misógino" y ha cuestionado su forma de gobernar, señalando que cree que no es él quien toma las decisiones, sino "los grupos políticos y los verdaderos poderosos". También ha criticado al presidente por lo que considera su falta de filtros y por sus acciones en redes sociales.

Recientemente, esta relación se ha tensado aún más a raíz de este último comentario de Pamela David en su programa, donde insinuó que Karina Milei, usaba un reloj costoso. En respuesta, la secretaria general de la presidencia la cruzó públicamente y desmintió el valor del reloj, acusando a la conductora de difundir "campaña sucia" y de tener "vínculos con Massa".