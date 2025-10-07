Quién es la famosa que estaría en pareja con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

Yanina Latorre contó en SQP (América) que la actriz está separada desde abril pasado y tiene un perfil bajo en los medios.

Facundo Pieres parece haberse olvidado por completo de Zaira Nara y lejos de la familia más mediática del país, el polista habría comenzado un romance con una famosa actriz.

La información la brindó este lunes Yanina Latorre en SQP (América) y dejó a todos completamente sorprendidos. Según la conductora, la actriz y el polista se habrían conocido en una fiesta.

Se trata de la actriz Gabriela Sari , expareja de Darian “Rulo” Schijman, con quien tiene una hija. “Hace tres semanas que salen, van a muchos lugares juntos”, sumó Latorre sobre los encuentros que tiene la pareja, aunque con algunos detalles. “Entran a los eventos separados y se van separados”, acotó.

Gabriela Seri

Sobre cómo nació el romance “se miraron y enseguida se likearon” refiriéndose a que el amor nació en cuestión de segundos. “Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas con él”, señaló la conductora que desde que se separó en abril pasado no se la vinculó con ningún hombre.

Sin embargo, Yanina reconoció que el polista no solo se fija en la actriz, sino que está tiroteando en todos lados. “Él en Instagram está desatado”, dijo sobre un romance incipiente.