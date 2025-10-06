Quién es el famoso streamer que estaría de novio con Zaira Nara

La modelo y hermana de Wanda Nara fue vista con un streamer en el recital de Luck Ra que hizo en el estadio de Vélez Sarsfield.

En las redes sociales es uno de los temas del momento. El shipeo entre la modelo Zaira Nara y un reconocido streamer sigue tomando fuerza por distintas apariciones públicas que alimentan los rumores y mantienen a la comunidad en vilo esperando una confirmación oficial sobre la nueva relación de la empresaria.

Las últimas semanas han sido movidas mediáticamente para Zaira , aunque está acostumbrada ya que desde pequeña lleva una vida ligada a los medios de comunicación debido a sus participaciones en la televisión argentina. Esta vez, con un público que apunta a un rango etario menor debido a que se trata de un 'shipeo' originado en stream , la forma de comunicación que ganó protagonismo en los últimos años.

En las últimas horas la modelo presenció el show del artista cordobés Luck Ra en el estadio de Vélez Sarsfield, con una compañía particular: Bauleti , un joven y reconocido streamer que ganó protagonismo en un tridente conformado por Mernuel, Moski y él.

Zaira Bauleti

Hace algunas semanas Zaira participó en un stream con Bauleti y Mernuel, donde había prometido ir al recital del artista. Cumplió con su promesa y los tres participaron del evento como espectadores. Allí la modelo filmó un video del momento donde confirmó quiénes eran las personas que la acompañaron a ver el show.

Más allá de estas interacciones personales, en las redes sociales también intercambian distintos likes y comentarios que profundizan las teorías de un amorío que aflora y puede cautivar a una comunidad que espera definiciones. “Nos conocimos el otro día, me divertí mucho. Hay una comunidad atrás que está esperando más cosas”, dijo Zaira en la previa de los Martín Fierro.