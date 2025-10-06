Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en su debut como modelo

Morena, de 22 años, fue parte de la campaña "Euphoria" de Cyntia Martos y se llevó un sinfín de elogios para colocarse como una apuesta a futuro en la moda.

Morena Echarri , la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa , cautiva la pasarela y el mundo de la moda con su presencia a los 22 años, debido a que fue la figura principal de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos. Con sus distintas puestas en escenas durante el set de fotografías, la joven recibió elogios y se colocó como una de las promesas del modelaje.

Desde la campaña se refirieron a la figura de More para ser parte de ella: “Euphoria es la celebración de la noche… que encuentra en la oscuridad el escenario perfecto para brillar. Prendas de géneros nobles, de caída fluida y corte impecable que se combinan con la frescura y la fuerza de Morena Echarri, quien encarna el espíritu de esta propuesta”.

Esta producción hecha para la campaña demuestra el interés que tiene Morena para seguir en el camino de la moda y meterse de lleno entre los grandes exponentes del sector.

Las fotos de la campaña

Morena Echarri

Morena Echarri 1

Nancy Dupláa traicionó a Pablo Echarri con otro actor: de quién se trata

Las redes sociales fueron el escenario de una situación insólita en la que la actriz Nancy Dupláa fue protagonista de una inesperada y llamativa revelación en una fecha especial. Contra todo protagonismo, la pareja de Pablo Echarri quedó expuesta con un mensaje y una foto publicada en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores.

Allí la artista quedó en la mira de los fanáticos por una publicación que fue considerada como una traición para su pareja. Es que compartió un posteo donde confesó quién es, para su opinión, el mejor actor y, sorpresivamente, no fue Echarri el elegido. “Hoy cumple mi actor favorito, te quiero siempre Pablín”, escribió.

Junto a ese breve texto que marcó su gusto actoral, compartió una imagen junto a Pablo Rago, quien este miércoles cumplió 53 años de vida. En dicha fotografía compartida se los vio cercanos y con complicidad, que reflejan una amistad y omiten las especulaciones sobre una supuesta malicia en la confesión hecha por la artista.

Dupláa Rago

Sin embargo, Dupláa tiene motivos para elegir a Rago como su actor preferido debido a que tiene grandes presentaciones en películas icónicas. En el cine argentino, es uno de los actores que puede afirmar que participó en dos películas que obtuvieron el reconocido premio Oscar: El secreto de sus Ojos (2010) y La historia oficial (1986).