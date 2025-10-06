Quién es Franco, el novio de Lizardo Ponce: el carrousel de fotos que publicó el influencer

El influencer confirmó su relación hace más de un año. Ahora, ambos se muestran juntos en redes sociales y en eventos públicos.

Hay personajes del espectáculo que no acostumbran a mostrarse en pareja, sobre todo cuando la otra persona no está tan interiorizada con el mundo de los medios. Sin embargo, hace más de un año Lizardo Ponce sorprendió a todos al mostrar a su novio Franco .

El influencer suele utilizar sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y compartirles momentos de su vida íntima. No obstante, siempre se caracterizó por mostrarse soltero y sin compromiso amoroso con otra persona, hasta que finalmente dio a conocer a su nueva pareja.

Primero lo hizo a través de un video que compartió en TikTok y en sus historias de Instagram, pero luego le dedicó un posteo en su cuenta personal con varias fotos junto a su novio.

Quién es Franco, el novio de Lizardo Ponce

El conductor del programa de streaming Rumis hizo un video para sus miles de seguidores en redes sociales, a través del cual mostró por primera vez a su novio Franco hace más de un año.

"Hago este video para todos los que escuchan Rumis, los que escuchan todos los días las historias que cuento. Llegó el momento de presentarles a mi novio, a Franco, ya algunos lo sabían", sostuvo mientras se mostraba junto a Franco, ambos con una mascarilla en la cara.

La pareja se conocía hace varios años e incluso fueron amigos, pero con el paso de los años fueron perdiendo el contacto, hasta que se volvieron a hablar gracias a las redes sociales. Con un poco de timidez, Franco apareció en el video y saludó, para luego finalizar con un beso de la pareja.

imagen_redimensionada_1200x700 Quién es Franco, el novio de Lizardo Ponce

Finalmente, semanas más tarde, Lizardo Ponce le dedicó unas palabras en los Premios Ídolo, oficializando así la relación ante los medios de espectáculos.

Las palabras de Lizardo Ponce a su novio Franco

En el marco de la la fiesta +GENTE, organizada por la Revista Gente, Lizardo Ponce se refirió a su momento en pareja con Franco y cómo ve el futuro de su relación: "La verdad es que muy bien, yo estoy muy enamorado, muy feliz, encontré un gran compañero que me hace muy feliz y muy bien, así que nada, me estoy conociendo también desde ese lugar".

"Yo estuve mucho tiempo solo, entonces nada, siento que hay muchas cosas que me pasan en mi vida, tanto buenas como malas, que están buenísimas de atravesarlas de a dos, y sabiendo que tenés a alguien que te venga en todas, así que muy feliz", agregó al respecto.

Luego, destacó qué es lo que más le gusta de su pareja: "Él es que es muy compañero, está presente en todo momento, me cuida y me acompaña mucho, y encontré en él también un refugio de entender que pase lo que pase, no es tan malo si está él conmigo, así que eso es lo que me hace muy feliz a mí".

imagen_redimensionada_1200x700_v2

Además, añadió que tienen una gran relación y que comparten la gran mayoría de los gustos. "Ahí encontramos como un equilibrio, pero me parece que yo soy bastante pesado en el día a día y él es muy tranquilo, entonces ahí nos complementamos".

¿Cómo afectan los comentarios en redes a la pareja?

En cuanto al tiempo que le tomó presentarlo ante los medios, el influencer sostuvo que se tomó el "tiempo necesario como para también estar seguro de la relación que estaba llevando". "Yo por ahí ya estoy un poco más acostumbrado con todo este tiempo a lo que es la exposición, pero también para él fue como algo muy... un cambio muy grande, en donde, nada, por suerte se la bancó, me acompañó, y nada, estamos muy bien", sostuvo.

En tanto, se refirió a los comentarios negativos y homofóbicos que recibe la pareja en redes sociales, y destacó que ambos trabajan en restarle importancia: "Siento que por ahí no hay golpes a la relación".

"Pero sí hay golpes hacia mí con respecto a mi sexualidad, que obviamente a mí a veces me afectan, y al afectarme a mí entiendo que evidentemente le afecto también a él, pero nada, por suerte nos tenemos el uno al otro y los comentarios terminan siendo simplemente eso, comentarios de gente que no nos conocen y que tampoco nos sirven mucho", cerró.