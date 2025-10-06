La sorpresiva reacción del nuevo novio de Wanda Nara al aparecer en cámara

Un móvil de Desayuno Americano abordó a la conductora y a su nueva pareja, el empresario Martín Migueles.

Martín Migueles , el nuevo novio de Wanda Nara , es de perfil bajo y esa "condición" será puesta a prueba ahora que está en pareja con una de las personas más mediáticas de la Argentina.

Aunque todo indica que el empresario no estaría del todo cómodo con la exposición que implica ser pareja de una de las figuras más famosas del país. En las últimas horas, esa incomodidad quedó en evidencia durante un tenso cruce con la prensa a la salida de los estudios de Telefe.

Un móvil de Desayuno Americano esperaba a la conductora a la salida de una nueva jornada de grabación de MasterChef Celebrity con la intención de obtener algunas declaraciones. Lejos de detenerse para brindar una nota, Wanda caminó directamente hacia la camioneta en la que la aguardaba Migueles. El gesto del empresario ante la presencia de las cámaras fue elocuente: se cubrió el rostro con las manos y evitó cualquier tipo de interacción con el notero del programa.

Embed - ¿ROMANCE CONFIRMADO?: WANDA Y MIGUELES YA NO SE ESCONDEN

El cronista insistió con amabilidad mientras acompañaba el paso de la mediática. “La tenemos a Wanda saliendo de grabar MasterChef, la vino a buscar Martín. ¿Podés responder alguna preguntita?”, lanzó el notero del ciclo de Pamela David. La conductora, amable pero esquiva, solo se detuvo unos segundos para sacarse una foto con una fanática que se acercó emocionada.

Sin darse por vencido, el periodista volvió a preguntar. “¿Estás con Martín? ¿Cómo vienen las grabaciones? ¿Todo bien?”, insistió. Desde la puerta de la camioneta, Wanda respondió con rapidez mientras su pareja permanecía inmóvil, con el rostro cubierto dentro del vehículo: “Bárbaro, pero hola y chau”.

Wanda Nara encaró a un ex Gran Hermano en los Martín Fierro

Wanda Nara dijo presente en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de la Televisión 2025 y protagonizó un ida y vuelta picante con el ex Gran Hermano, Nacho Castañares, quien cubrió el detrás de escena de la premiación para las redes de Telefe.

image

El ex participante del popular reality de la casa más famosa le comentó a la modelo y conductora que la esperaban en Fuera de joda, el programa del cual él forma parte en la plataforma del canal de las pelotas.

"Nos podés venir a visitar un día", lanzó Nacho. "Pasa que en mi tiempo libre duermo, en mi camarín", le respondió Wanda. "A dormir no te podemos invitar, pero podés venir a charlar, a tomar unos mates", retrucó el joven. "Bueno, sí, pero vení vos porque es más grande seguro mi camarín. Capaz me sorprenden y el tuyo es más grande", insistió la rubia, dejando al muchacho sin palabras.

Kennys Palacios, que estaba entre los dos, también quedó mudo con el comentario de la mediática. "Nacho, te la está dejando picando y vos estás durmiendo", remató el estilista, sonrojado ante la picardía de su amiga.

image

El divertido ida y vuelta entre la modelo y el joven creador de contenido de Telefe no pasó desapercibido ya que Wanda hace poco blanqueó que se encuentra en una nueva relación. La conductora ya hizo oficial su relación con el empresario Martín Migueles.