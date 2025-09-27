La exclusiva cartera de Wanda Nara que se lleva la vida de un cocodrilo

Wanda Nara volvió a instalarse en la conversación pública, esta vez, por un accesorio que no pasó inadvertido y que rápidamente se convirtió en tema de debate.

Una vez más, el nombre de Wanda Nara volvió a instalarse en la conversación pública, esta vez por un accesorio que no pasó inadvertido y que rápidamente se convirtió en tema de debate. La mediática decidió sumar a su ya llamativa colección una cartera confeccionada en piel de cocodrilo cuyo valor supera los 100 mil dólares.

No se trata de un bolso cualquiera, sino de una pieza considerada extremadamente exclusiva y, de acuerdo con especialistas en moda de lujo, solo unas pocas personas en todo el mundo logran acceder a este tipo de ejemplares. En el programa Puro Show, la periodista Pochi dio detalles sobre cómo Wanda consigue estos objetos de difícil acceso.

“Claramente, la mayoría de las carteras de Wanda son originales y cuando ella deseaba ciertos modelos imposibles de conseguir, Mauro Icardi recurría a presidentes o jeques para lograrlos”, explicó la panelista, dejando en evidencia que detrás de estas adquisiciones no solo hay dinero, sino también una red de contactos y un nivel de poder al que pocos pueden llegar.

El detalle que encendió la polémica lo reveló nada menos que Kennys Palacios, asistente y amigo íntimo de la conductora, quien fue el encargado de mostrar la flamante adquisición. Desde su círculo más cercano remarcan que, para Wanda, estos bolsos no representan un simple complemento de moda, sino que se transforman en piezas de colección con valor casi simbólico. “Es como él dice, cuestan 100 mil dólares o un poco más, porque hay que matar un cocodrilo para hacerla”, contó Pochi, poniendo sobre la mesa el costado más cuestionado y polémico de la cartera en cuestión.

El precio de estos accesorios no solo está vinculado a la materia prima utilizada, sino que también responde a la exclusividad de su comercialización. “Por más que tengas toda la plata del mundo, no significa que puedas acceder a ese producto, así seas multimillonario”, remarcó la especialista, haciendo hincapié en que se trata de un privilegio destinado únicamente a una reducida lista de clientes VIP que cuentan con autorización especial o pedidos personalizados.

Si bien no es la primera vez que Wanda aparece en los titulares por compras ostentosas, esta nueva incorporación confirmó nuevamente el lugar que ocupa en el selecto universo de los bolsos más deseados del planeta. Su colección incluye modelos que rara vez pueden ser vistos fuera de pasarelas internacionales o escaparates de tiendas de lujo, lo que despierta tanto fascinación como críticas en igual medida.

En definitiva, entre la admiración que genera el acceso a un objeto tan inalcanzable y la controversia que despierta su origen, la cartera millonaria volvió a poner a Wanda Nara en el centro de todas las miradas. Y aunque no faltan quienes cuestionan el carácter frívolo de semejante adquisición, la frase final de la especialista parece sintetizar la situación con claridad: “En general, hay una lista de personas con acceso y por eso se hacen por pedido”.