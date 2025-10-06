Se confirmó la fecha en que se paga el adicional docente

El beneficio alcanza a quienes no superaron tres inasistencias justificadas en el último trimestre. Se acreditará junto con los haberes de septiembre.

Más del 70% de los docentes de Neuquén recibirá este mes el Adicional al Desarrollo Profesional Docente , un incentivo salarial destinado a reconocer la asistencia y la continuidad en las aulas. El beneficio corresponde a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre y se incorpora directamente al salario.

El monto adicional equivale a un plus del 15% sobre los haberes y se enmarca en la Ley Provincial N° 3447 , que busca promover la estabilidad y la calidad educativa a través de la regularidad laboral del personal docente.

Según informaron los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación , el pago del adicional se hará efectivo este martes 7 de octubre , junto con la acreditación de los haberes correspondientes al mes de septiembre. De acuerdo con el relevamiento oficial, el 74,55% de los docentes neuquinos reúne las condiciones para acceder al beneficio.

La acreditación se realizará de manera automática, por lo que no es necesario realizar ninguna inscripción ni trámite adicional. El pago corresponde a todos los niveles del sistema educativo provincial —inicial, primario, medio y superior— y contempla un máximo de dos inasistencias justificadas por mes para mantener la elegibilidad.

cajero (1).jpg

Un estímulo al trabajo sostenido

La normativa, aprobada por la Legislatura y promulgada mediante el Decreto N° 682/2024, define un esquema de incentivos que premia la asistencia regular y la responsabilidad profesional. Aquellos docentes que no cumplan con los requisitos establecidos percibirán sus haberes de forma completa, pero sin el adicional del 15%.

La ley forma parte de una política más amplia orientada a reconocer el compromiso diario del personal docente, reforzando el valor de la continuidad pedagógica como base del aprendizaje. Además, el pago de este adicional se repetirá en los próximos trimestres según la misma modalidad, una vez verificada la asistencia correspondiente.

El Adicional al Desarrollo Profesional Docente se consolida como una herramienta de incentivo económico y simbólico dentro del sistema educativo neuquino. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la medida busca fortalecer la calidad educativa y estimular la permanencia en el aula, recompensando la regularidad y el compromiso de los docentes con sus estudiantes.