Victoria Villarruel posó junto a Gildo Insfrán y llamaron a la "unidad nacional"

La vicepresidenta Villarruel participó del homenaje por el Día del Héroe Formoseño y posó con el gobernador opositor. Justificó el viaje para "establecer lazos".

La vicepresidenta se mostró con el goberandor peronista y causó gran enojo en el ala libertaria.

Nuevamente la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró en las antípodas de la agenda que lleva el presidente Milei. En esta ocasión, posó junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán , de cepa peronista al participar del homenaje por el "Día del Héroe Formoseño".

Esta imagen generó gran revuelo en el ala libertaria y utilizó su cuenta de X para justificar lo que muchos interpretaron como la " foto de la polémica". En un contexto de alta tensión política, la vicepresidenta llevó un mensaje de reconciliación y llamó a "la unidad nacional".

" Prometí recorrer todo el país . Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer los lazos que permitan en un futuro trabajar por la Unidad Nacional de todos los argentinos", expresó en su cuenta de X con imágenes de la celebración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1975211803027165334&partner=&hide_thread=false Como Vicepresidente y Presidente del Senado que es la Casa de las Provincias, prometí recorrer todo el país. Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer los… pic.twitter.com/Ez8NxQ1K5L — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 6, 2025

"Cada abrazo, cada carta que me llevo, son parte del cariño de los argentinos y del deber de recorrer nuestra extensa y rica Nación. Faltan cinco. Todo por Argentina”, concluyó en su mensaje.

La imagen de ambos generó repercusión inmediata dado el contraste ideológico entre ambos dirigentes. Mientras Villarruel representa fuerzas emergentes de derecha, Gildo Insfrán simboliza décadas de poder provincial dentro del peronismo. Sin embargo, ella sostuvo que ambos representan visiones complementarias frente a la crisis institucional que atraviesa el país.

La ceremonia -que contó con la participación, entre otros, del senador nacional José Mayans- se dio en homenaje a los soldados y policías que murieron durante un enfrentamiento ocurrido hace 50 años en el Regimiento de Infantería de Monte 29 "Coronel Ignacio José Warnes".

formosa villarruel insfran

Villarruel llamó a construir una Argentina "que nos incluya a todos"

"Invito a todos los argentinos a ir pensando que es tiempo de la unidad nacional", enfatizó Villarruel al ser abordada por la prensa local, cuando se retiraba de la Plaza de Armas de la Victoria.

En tanto, Insfrán también publicó una foto en sus redes junto a la vicepresidenta y escribió: "Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/insfran_gildo/status/1974978669111070771&partner=&hide_thread=false DÍA DEL HÉROE FORMOSEÑO



Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa heroica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su… pic.twitter.com/Gq1Sn63XL0 — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) October 5, 2025

En el predio del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM 29) se produjo en 1975 un ataque de un grupo armado de Montoneros, que fue repelido por efectivos militares y policiales. Trece hombres murieron en aquella jornada, que dio origen a la fecha conocida como Día del Héroe Formoseño.

Tanto Villarruel como Insfrán coincidieron en resaltar el valor de los héroes formoseños y la importancia de la unidad nacional por encima de las diferencias ideológicas.

"Hagamos el esfuerzo de unirnos. Construyamos la Argentina que nos incluya a todos y nos permita legar a las nuevas generaciones la patria pujante que todos soñamos", sostuvo la presidenta del Senado en su discurso.

El tenso cruce entre Victoria Villarruel y un sindicalista tras su visita a una fábrica

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de neumáticos Fate en Victoria, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su recorrida no estuvo exenta de problemas, ya que protagonizó un cruce cargado de tensión con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), referente del Frente de Izquierda.

En esta visita que realizó, en el marco del "Día de la Industria", la vicepresidenta recibió un comunicado donde acusaron al Gobierno de "atacar deliberadamente los puestos de trabajo". Según indicó Crespo en diálogo con La Nación, en este escrito que recibió Villarruel, se le comentó que "la fábrica está a mitad de producción y que hubo despidos, y que eso es consecuencia de la Ley Bases que ella desempató".