Cuánto cobra un albañil por hora en octubre 2025: este es el sueldo actualizado

El último 29 de septiembre de 2025 resultó una jornada significativa para los albañiles . Es que la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) firmó un nuevo convenio paritario para los trabajadores nucleados en ese gremio . De esa manera, quedaron definidos los salarios de los albañiles en octubre de 2025 .

Cabe puntualizar que el acuerdo mencionado más arriba fue refrendado por la Uocra junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). De acuerdo a lo detallado por la Uocra en su sitio web oficial, se estipularon aumentos salariales de un 1,3 por ciento para el mes de septiembre de 2025 , que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025 , y de un 1,2 por ciento para el mes de octubre , que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre de 2025 .

Cuánto cobra un albañil por hora en octubre 2025: sueldo actualizado

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en octubre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.128.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.592.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.257.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.387.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.872.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.381.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.774.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $4.054.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.494.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.123.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.108.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.731.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.161.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.916.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.463.

Sereno

Sueldo básico mensual: $677.895.

Sueldo básico con adicional por zona B: $755.204.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.133.293.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.355.789.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en octubre de 2025 oscila entre 3.731 y 10.257 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Por otra parte, en el convenio suscripto por la Uocra se estableció el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativa, pagadera en los meses de septiembre de 2025 y octubre de 2025, la cual será abonada a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, y que se fija para de acuerdo a la siguiente tabla:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $61.800.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma de $61.800.

Categoría Medio Oficial Zona "A" en la suma mensual de $64.900.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $71.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $74.200.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo con los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan –mencionadas más arriba-. El ajuste correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2025 y la suma extraordinaria no remunerativa correspondiente al mes de septiembre de 2025 se abonarán conjuntamente con la segunda quincena de dicho mes.

La suma extraordinaria no remunerativa correspondiente al mes de octubre de 2025 se abonará de la siguiente manera: el 50% será abonado conjuntamente con el pago de la primera quincena del mes de octubre de 2025 y el 50% restante será abonado conjuntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.