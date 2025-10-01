Wanda Nara “robó” el Martín Fierro y hay enojo en Telefe por su gesto
La conductora de Bake Off se alzó con la estatuilla como Mejor Big Show en la entrega de los premios Martín Fierro.
Wanda Nara se llevó todos los elogios tras la ceremonia de los premios Martín Fierro 2025. La conductora que perdió en la terna labor en conducción femenina por Bake Off se alzó con el triunfo de Big Show, pero se lo tomó demasiado en serio.
Es que la empresaria no solo subió al escenario a recibir la estatuilla, sino que se la llevó a la habitación del hotel y luego a su casa. Este gesto de Wanda no cayó muy bien a la producción de Bake Off ya que el premio fue para el programa y no para ella como conductora.
Pese a que subió un posteo en sus redes sociales mostrando la alegría de haber sido premiada, no duró demasiado. En Intrusos (América) contaron que el canal no habría estado conforme con que Wanda se quedara con la estatuilla.
“Wanda se afanó la estatuilla que ganaron por Bake Off. Esa no es de ella, no es de la conductora. Cuando lo gana el programa, se lo queda el canal o la productora”, dijeron en el piso del programa de espectáculos.
MasterChef Celebrity puso primera
Telefe volverá en búsqueda de mantener su buenos números en el prime time de la televisión argentina con un viejo formato de la señal que ya le ha dado grandes rendimientos posicionándose por encima de sus competidores. Se trata del reality MasterChef que vuelve a la señal de las pelotitas con la participación de varios famosos.
En las últimas horas empezaron a trascender mayores precisiones sobre cuándo será el comienzo de la nueva etapa de este ciclo y también quiénes serán los participantes que buscarán la victoria en el certamen. Según reveló el periodista Leo Arias el certamen ya tiene fecha de inicio: se trata del martes 14 de octubre cuando las ornallas volverán a prenderse en los estudios del canal.
La lista completa de participantes
- Pablo Lescano
- Evangelina Anderson
- Alex Pelao
- Valentina Cervantes
- Luis Ventura
- Sofi Martínez
- La Joaqui
- Diego “Peque” Schwartzman
- Momi Giardina
- Maxi López
- Esteban Mirol
- Emilia Attias
- Andy Chango
- Susana Roccasalvo
- Jorge “Roña” Castro
- Ian Lucas
- Claudio “Turco” Husaín
- Marixa Balli
- Eugenia Tobal
- Agustín “Cachete” Sierra
- Miguel Ángel Rodríguez
- Chino Leunis
- Julia Calvo
- Sofía “La Reini” Gonet
Wanda por su parte compartió en sus redes sociales una foto en la que confirmó que este 30 de septiembre comenzaron las grabaciones del programa. “Gracias, gracias y gracias. Amo mi vida. Soy feliz”, escribió la empresaria con el hashtag #Dia1 Check.
