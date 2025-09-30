Con quién pasó la noche Wanda Nara tras ganar el Martin Fierro

La conductora de Telefe fue criticada en redes sociales por su look para la alfombra roja. Tras la ceremonia, usó su Instagram para dejar un mensaje.

Wanda Nara se robó todas las miradas en la entrega de los premios Martín Fierro 2025 a la televisión. La mediática compartió el minuto a minuto de su participación en la ceremonia y un detalle llamó la atención de sus seguidores.

Es que la conductora subió una historia a su perfil de Instagram en la que se ve sobre la cama con el Martín Fierro y mostrando unos zapatos que usó durante la gala. Sin embargo, el detalle del taco llamó la atención: taco gastado y roto.

Horas más tarde, Wanda se encargó de explicar cada detalle de su primer look con el que desfiló por la alfombra roja y estuvo poco más de hora y media. “ Guarden este look en favoritos, es lo que se viene ”, anticipó Nara. “Lunares blanco y negro y pañuelos”, agregó sobre el look de Dolce & Gabbana que se robó todas las miradas. “Mi combinación de colores es lo distinto”, señaló.

En el mismo posteo explicó que el zapato roto es su “cábala” dejando en claro que es un accesorio que suele utilizar con frecuencia sobre todo en eventos donde puede ser premiada.

“Nunca me visto para encajar. Me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa. No busquen NUNCA hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy FELIZ. COPIEN”, cerro la empresaria que comienza este martes 30 de septiembre a grabar MasterChef Celebrity.

Wanda estaba nominada en dos ternas: Labor en Conducción femenina y Big Show, ambos por su rol en Bake Off Famosos. La conductora se alzó únicamente con el premio a Big Show .

“Hermosa mañana. Gracias @telefe @darioturo @fedelevrino @guillermo.pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mi, gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches. Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños”, escribió Wanda junto a una foto de ella en cama sin ropa interior y tapándose con la sábana.

La imagen deja ver que la empresaria pasó la noche sola aunque a su lado aparezca el Martín Fierro que APTRA le dio por Bake Off Famosos sobre la almohada. “Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”, cerró el posteo.