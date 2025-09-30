Evangelina Anderson desafió a Yanina Latorre quien aseguró que fue amante de Leandro Paredes: "Mostrá el video"

La modelo no dudó en encarar a la conductora luego de que la acusara de ser la tercera en discordia en la relación del futbolista.

Una vez que finalizó la ceremonia de entrega de premios de los Martín Fierro 2025, algunos de los invitados charlaron con la prensa y fue en ese contexto en el que se dio un inesperado encuentro entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson . Las mujeres sacaron los trapitos al sol, se hicieron reproches y, para sorpresa de muchos , terminaron abrazadas.

El equipo de LAM se impuso como mejor programa periodístico y todo fue gritos de emoción y felicidad en la mesa. Pero, durante la velada también hubo lugar para contar intimidades. En sus historias de Instagram, Yanina Latorre reveló, entre otras cosas, que estaba sentada en una mesa continua a la de Evangelina Anderson - quien estaba con el equipo de Los 8 escalones - pero que la modelo no la saludaba. Luego la situación cambió. “Vino Evangelina Anderson y me saludó. Me c***. Entendió todo”, reveló la conductora.

Recordemos que a principios de septiembre, Latorre deslizó que tras separarse de Martín Demichelis, Anderson habría iniciado un romance con un hombre que está en pareja. Aunque no dio nombres, se vinculó a la modelo con Leandro Paredes, quien está casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos. En diálogo con Paula Varela para Intrusos, Galante desestimó los rumores y hasta dijo que fue su marido el que le mostró la noticia. “Él me desmintió rotundamente un romance con Evangelina (...) Me dijo que no la conoce”, expresó según el mensaje que compartió la panelista.

Ahora, semanas después del escándalo, Latorre y Anderson se encontraron cara a cara. En Desayuno americano compartieron la entrevista que las mujeres dieron juntas cuando se retiraban de la ceremonia. Lejos de mostrarse molestas la una con la otra, entre risas se expusieron mutuamente y no se guardaron nada. “Contá quién es el hombre casado con el que yo salía. Yo te invito, si es verdad, si vos querés la credibilidad de la gente decilo ahora”, la animó la modelo y la conductora arremetió: “No me amenaces con esa porque no puedo”. Asimismo, reafirmó que no se trataba de Leandro Paredes.

El intenso ida y vuelta entre Evangelina Anderson y Yanina Latorre

“Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo”, insistió Evangelina Anderson y si bien Yanina Latorre le prometió que iba a compartirlo este martes en su programa Sálvese quien pueda, mostró su reparo por la posibilidad de arruinar a una pareja, puesto que, según ella misma dijo, el hombre en cuestión está en una relación. “Si no lo muestra es mentira, recuerden”, lanzó la modelo.

A Latorre le gustó su actitud y la destacó: “Esta es de armas a tomar. Me cae bien, te voy a invitar a comer. Ella es bastante inteligente, se peleaba con Wanda Nara”. “Me quema, me hace quedar mal, y después no tira nombres, pero el mío sí. Si es verdad, decilo ahora”, arremetió la modelo. Ambas terminaron abrazadas, elogiándose mutuamente y negando cualquier tipo de tensión.

Si bien la panelista intentó desviar la conversión preguntándole por su incómodo momento que tuvo con Eros Ramazzotti, la modelo insistió en que mostrara las presuntas imágenes comprometedoras y revelara el nombre del hombre en cuestión, aunque Latorre prefirió no hacerlo.

Por último, para dar por finalizada la charla, Anderson captó toda la atención cuando dijo: “Estoy muy enamorada de una persona que conozco a hace mucho, te lo juro. No hubo infidelidad”. Agregó que era una persona conocida del espectáculo a la que le gusta el deporte. “Me estoy volviendo a enamorar de una persona que deje de lado mucho tiempo. Les digo el nombre y me voy: Evangelina Anderson”, sentenció.