Shows agotados y un regreso impensado: cómo conseguir entradas para Soda Stereo

Tras agotar cuatro funciones en el Movistar Arena, la icónica banda lanzó una quinta fecha en el estadio de Villa Crespo para su vuelta histórica.

Después de varias semanas de especulaciones, los integrantes de Soda Stereo confirmaron su esperado regreso . Aunque estaba prevista una única función para el 21 de marzo, las entradas se agotaron en tiempo récord, lo que obligó a la banda a lanzar nuevas fechas.

Tras el anuncio de Charly Alberti y Zeta Bosio de volver a los escenarios bajo el nombre de la banda que compartieron con Gustavo Cerati , los fanáticos, entre la sorpresa y el entusiasmo, corrieron rápidamente a comprar sus entradas para no quedarse afuera.

El nuevo espectáculo de la banda , titulado Soda Stereo Ecos , promete reunir a Gustavo, Charly y Zeta una vez más en los escenarios. Con gran respuesta por parte del público, las entradas de los primeros cuatro conciertos — 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 de junio —, se agotaron tan rápido como salieron a la venta.

Sin Gustavo Cerati, así será el show Ecos

La innovadora propuesta no se trata de un homenaje ni un tributo: el trío histórico del rock nacional se reunirá para brindar una noche inolvidable. Ante la duda sobre cómo estaría presente Cerati, la producción explicó que será posible gracias a tecnología de vanguardia.

Soda-Stereo El esperado regreso de Soda Stereo será posible gracias a la tecnología.

Según los organizadores del evento, se tratará de "un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica": la guitarra y la voz de Cerati no serán recreadas ni interpretadas por otros, sino que se usarán las originales, aportando un fuerte componente emocional y haciendo de este show algo verdaderamente único.

La voz y la guitarra de Gustavo Cerati sonarán gracias a un meticuloso trabajo técnico, por lo que su participación no se tratará de una simple recopilación de archivos audiovisuales. Las tomas originales del líder de la banda, grabadas a lo largo de distintos conciertos, incluyendo la gira Me Verás Volver en 2007, fueron cuidadosamente seleccionadas y ensambladas.

De esta manera, sus compañeros de banda Zeta Bosio y Charly Alberti deberán ensayar sobre esas mismas grabaciones logrando una sincronía perfecta con Cerati para poder brindarle a los fans la experiencia única de ver y escuchar al trío en vivo.

soda-stereo-gracias-totales.jpg

Tanto para aquellos que nunca hayan tenido la oportunidad de verlos en vivo y en directo, como para quienes quieran revivir las mejores épocas de la banda, se trata de una experiencia imperdible.

Precio de las entradas y cómo conseguirlas

Los cuatro shows del Movistar Arena se agotaron rápidamente, reflejando el entusiasmo de fanáticos y curiosos que esperaban con ansias el regreso de la emblemática banda argentina que marcó generaciones.

A diferencia de los primeros, el quinto espectáculo, programado para el 10 de junio de 2026, se llevará a cabo en el estadio cerrado de Villa Crespo.

Las entradas están disponibles únicamente en la página oficial de Movistar Arena (movistararena.com.ar). Los precios varían según la ubicación: