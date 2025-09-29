Soda Stereo prepara un regreso histórico a los escenarios

La banda que marcó a varias generaciones confirmó un show único en Buenos Aires para marzo de 2026 con la promesa de un reencuentro sin precedentes.

Tras semanas de enigmas en redes sociales y pistas que generaron euforia entre sus seguidores, Soda Stereo finalmente confirmó su vuelta a los escenarios . El anuncio oficial sacudió la escena musical latinoamericana: el grupo creador de clásicos como “Persiana americana” y “De música ligera” tocará en el Arena de Buenos Aires el 21 de marzo de 2026 .

La noticia llegó a través de la producción oficial del evento, titulada Soda Stereo Ecos , que subrayó: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”. Con este mensaje, la banda dejó en claro que el espectáculo no será un simple homenaje, sino un acontecimiento innovador que promete revivir su energía original.

Desde la organización explicaron la propuesta con un tono casi poético: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”. La cita deja entrever que se tratará de una experiencia distinta a cualquier concierto previo.

soda-stereo-gracias-totales.jpg

Para los fans que ya cuentan los días, la preventa de entradas comenzará el martes 30 de septiembre a las 10 AM y se extenderá hasta agotar stock. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena, según confirmaron los organizadores.

Cómo será la presencia de Gustavo Cerati

La pregunta inevitable de los fanáticos sobre cómo “volverá” Gustavo Cerati fue respondida por la propia banda: “No es tributo ni homenaje. No es una reedición de ‘Gracias Totales’. No hay invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes sobre el escenario. Gustavo, que los acompañará gracias a la ayuda de última tecnología disponible (¡y no a través de videos de archivo!)”, aclararon.

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que las guitarras y la voz de Cerati no serán recreadas digitalmente ni interpretadas por terceros. Según la producción, serán las originales, lo que añade un fuerte componente emocional al espectáculo. Esta apuesta promete diferenciar al show de cualquier experiencia previa vinculada a Soda Stereo.

P27-F01-soda-stereo.jpg

Un recorrido por su legado

Este evento no solo representará una oportunidad para revivir la mística de Soda Stereo, sino también para que nuevas generaciones tengan la chance de “verlos” en vivo. La banda, que en 2007 ya había sorprendido con su gira “Me verás volver”, vuelve a marcar tendencia con un formato inédito para la región.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y entusiasmo. Entre los comentarios más repetidos pueden leerse expresiones como “Dios existe y es sodero”, “A pelar la tarjeta”, “Vengan a Perú”, “Estoy llorando”, “Hagan tour por LATAM por fa” y “No te la puedo, me muero”. La expectativa es tal que ya se especula con una posible gira latinoamericana si la propuesta tiene el impacto esperado.