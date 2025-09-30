Silvio Soldán habló de sus hijos: el éxito de Christian y la dura realidad de Silvito

A los 90 años, el histórico conductor se mantiene activo en los medios y no dudó en abrir su corazón al hablar de sus dos hijos.

El emblemático animador Silvio Soldán , recordado por su larga trayectoria al frente de Feliz Domingo, sorprendió al mostrarse más activo que nunca a sus 90 años. Invitado al ciclo de streaming de Ángel De Brito, Bondi, repasó su presente laboral y personal, pero también se detuvo a hablar de un tema sensible: la situación de sus hijos, Christian y Silvito , quienes transitan caminos muy diferentes en sus vidas adultas.

En la entrevista, el conductor resaltó la buena relación que mantiene con Christian, de 34 años , fruto de su vínculo con Silvia Süller. "Con Christian nos llevamos maravillosamente bien. Somos vecinos, estamos a cuatro pisos de distancia" , relató con orgullo. Además, detalló que ambos comparten la pasión por el fútbol y suelen juntarse a mirar partidos de Boca Juniors y de la Selección Argentina, momentos que, según dijo, refuerzan su vínculo.

Pero la charla cambió de tono cuando De Brito le preguntó por Silvito, su hijo adoptivo de 56 años . “Bien, pero está internado”, respondió Soldán con visible pesar.

De inmediato, explicó que su hijo atraviesa un delicado cuadro de salud mental. “Muy, muy difícil, pero hay que afrontar la vida y lo que te manda, lo tenés que aceptar y tratar de ayudar permanentemente para que se recupere, que no se va a recuperar desgraciadamente, pero bueno, es lo que te da la vida”, expresó.

Silvio Soldán.jpg

Sus palabras dejaron entrever la resignación y, al mismo tiempo, la fortaleza con la que encara este momento. De Brito lo describió como un “hombre que no se rinde”, a lo que el conductor respondió con gratitud: “Gracias a Dios, sí”.

Silvito, cuyo nombre completo es Silvio Augusto Soldán, fue adoptado por el animador y la locutora Marta Moreno. En varias entrevistas, su padre ha contado cómo a lo largo de los años acompañó los altibajos de su salud. “Cumplió 55 años antes de ayer. Está bien, está tranquilo, pero tiene una enfermedad mental y es muy difícil. Eso no tiene cura desgraciadamente. Se puede mejorar, pero curarse es imposible”, había señalado en diálogo con La Nación.

Aunque tiempo atrás su hijo residía junto a su madre, la situación empeoró y fue necesaria su internación en un centro especializado. Allí recibe tratamiento permanente, una medida que, si bien resultó dura para la familia, busca garantizarle un entorno de mayor cuidado.

Embed - SILVIO SOLDÁN: EL DURO MOMENTO DE TENER UN HIJO ENFERMO #bondi #entrevista #stream #podcast

Christian, alejado de los medios y dedicado a la gastronomía

En contraposición a la historia de Silvito, Christian Soldán ha preferido mantenerse lejos de las cámaras y del revuelo mediático. El joven eligió dedicarse a la gastronomía y se consolidó como empresario en ese rubro.

Según contó su padre, está en pareja desde hace varios años con una pastelera que también apostó al mundo de la repostería. Juntos crearon un emprendimiento que prosperó y que hoy funciona en un local cercano a la vivienda de Soldán. “Tiene varios restaurantes y una repostería con la novia. Ella estudiaba ingeniería y un día se dedicó a estudiar pastelería, entonces decidió poner un negocio y ahora son socios. Él lo armó todo precioso, es un local hermosísimo a la vuelta de mi casa. Y ella es un amor. Se llevan muy bien, se complementan maravillosamente bien”, relató con satisfacción.

Silvio Soldan con Silvia Suller y su hijo Christian

Un padre presente, a pesar de las diferencias

Consciente de que la vida de cada uno de sus hijos tomó rumbos distintos, Soldán procura repartir su tiempo y energía para acompañarlos. Christian vive una etapa de crecimiento personal y laboral, mientras que Silvito necesita contención constante debido a su enfermedad mental.

El propio conductor resumió esa dualidad con la que convive a diario: orgullo y felicidad por el presente de Christian, y a la vez una permanente lucha por sostener a Silvito en medio de una realidad que reconoce irreversible.

A sus 90 años, Silvio Soldán demuestra que no pierde la capacidad de reinventarse en los medios, pero sobre todo deja en claro que su mayor compromiso está con su rol como padre.