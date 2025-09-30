Pampita ninguneó a Isabel Macedo en los Martín Fierro a 15 años de la fuerte pelea

La modelo tuvo una particular actitud durante la gala de los MF cuando Macedo subió al escenario para recibir su premio.

En una nueva edición de los Martín Fierro , Pampita dejó en evidencia todas sus diferencias con la actriz Isabel Macedo y todo el dolor que le generó una fuerte disputa en 2010 cuando la modelo la tomó de los pelos luego de que se entere de una insinuación de la actriz hacia quien era su pareja Benjamín Vicuña. Desde ese momento todo vínculo con ella se rompió.

Durante la entrega de premios realizada este lunes por la noche la modelo tuvo una actitud que llamó la atención y dejó en claro cómo está la relación. Cuando Macedo fue anunciada por Santiago Del Moro como ganadora del premio a "Actriz protagonista de ficción" la modelo oriunda de La Pampa tuvo un accionar particular.

“Cuando subió Isabel Macedo, Pampita miró para el otro lado, le habló al hijo y nunca miró ni escuchó a Macedo hablar ”, reveló la periodista de espectáculos Yanina Latorre, que presenció la gala y subió al escenario tras la victoria del programa de espectáculos LAM en la terna "Periodístico".

Yanina Pampita Macedo

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores

Este lunes desde las 21 y con transmisión de Telefe se entregan los premios Martín Fierro de Televisión. La gala será conducida, una vez más, por Santiago del Moro.

Habrá 35 ternas y dos grandes producciones con los mayores números de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, con nueve nominaciones. Por otro lado, El Trece se alza con seis nominaciones con la ficción Iosi, el espía arrepentido.

Le siguen Bake Off Famosos con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. Además, El Encargado, la producción de El Trece obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas, a Actor protagonista de ficción para Guillermo Francella y Gabriel Goity.

Santiago del Moro

Todos los nominados a los premios Martin Fierro

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe (Ganador)

Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe (Ganadores)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe (Ganador)

mirtha-papa-portada

Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece (Ganador)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve (Ganadora)

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe (Ganador)

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe (Ganador)

Magazine

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América (Ganador)

Mañanísima - Eltrece

Big Show

Bake Off Famosos - Telefe (Ganador)

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Bake Off Famosos

Labor en conducción femenina

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe (Ganadora)

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe (Ganador)

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Paneas

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve (Ganador)

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

¡ Ahora Caigo! - Eltrece (Ganador)

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América (Ganador)

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América (Ganador)

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece (Ganador)

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Fracenlla.jpg

Guillermo Francella en El Encargado

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe (Ganadora)

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América (Ganador)

Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve (Ganador)

Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve (Ganador)

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe (Ganadora)

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece (Ganador)

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve (Ganador)

Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe (Ganador)

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe (Ganador)

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe (Ganador)

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut (Ganador)

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe (Ganador)

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Verónica Llinás.

Actor de reparto

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece (Ganador)

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

Argentina de Película – América (Ganador)

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece (Ganadores)

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece (Ganador)

Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

Adn buena salud - Televisión Pública (Ganador)

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer - NET

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece (Ganador)

Director de No Ficción