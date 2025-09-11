Martín Fierro: el enojo de Georgina Barbarossa por no estar nominada como mejor conductora

La conductora de A la Barbarossa mostró su dolor por no haber sido nominada por la labor en conducción femenina.

Los premios Martín Fierro lanzaron las nominaciones en la televisión argentina con ciertas decisiones que generaron polémica por distintos personajes de los medios de comunicación que entendían deberían ser parte de las nominaciones pero terminaron quedando afuera de la consideración por APTRA. Una de las situaciones se dio con Georgina Barbarossa quien no ocultó su dolor por no ser nominada como conductora femenina.

"Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. Y ahora ni nominada estoy” , dijo mientras felicitaban a Pia Shaw que fue una de las tres nominaciones que tuvo el programa. Luego, agregó: “Les quiero preguntar lo siguiente. El día que me lo den post mortem , ¿va a ir todo el equipo a recibirlo? Pues yo voy a estar en otro plano. O viste cuando después aparecen todos los muertitos, ahí va a aparecer mi cara. Ahí ustedes todos ustedes tienen que estar parados diciendo: ‘Dios quiso’”, agregó dejando en evidencia su enojo.

Por otra parte la panelista Analía Franchín dijo: “Voy a decir algo políticamente incorrecto. Chicos, hay algunos nombres que no entendés de ninguna manera... No voy a nombrar. Cada uno sabrá en su casa, pero realmente hay nombres casi que están obligados a estar nominados. Chicos, please”. Más tarde, en forma de consuelo, la conductora recibió por parte del equipo de trabajo un ramo de flores.

Georgina-Martín Fierro

En diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a través del móvil, Georgina afirmó: “Estoy un poco triste, pregúntenle a Luis Ventura por qué no me ternaron. Yo creo que me lo van a dar post mortem, con un homenaje”. Sumado a esto dijo: “Yo me hubiese puesto, nada más. Las chicas que están son divinas, no bajaría a nadie, pero me hubiese encantado estar. Creo que me lo merezco, nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto”.

“Hicimos un programa maravilloso, tengo una producción y un equipo impecables, después de tres años de programa. Estoy dolida, no sé si enojada. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente me merezco estar nominada”, dijo y afirmó que irá al evento a acompañar a sus compañeros: “Voy a ir porque está nominado el programa, por Pía Shaw que la amo y por Robertito. Fueron raras las ternas este año”.

Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados

El próximo 29 de septiembre se entregarán los premios Martín Fierro 2025 a la televisión. La ceremonia será en el Hilton de Buenos Aires y estará a cargo de Santiago del Moro.

Con grandes expectativas para conocer quiénes serán los ganadores a lo mejor de la industria de la televisión, en la noche del martes, tras el partido de Argentina – Ecuador, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiodifonía Argentinas (APTRA) junto a Verónica Lozano dieron a conocer el listado con todas las ternas.

Vale recordar que el año pasado la ceremonia premió con el Martín Fierro de Oro a Telefe Noticias, a Got Talent Argentina con el premio a Producción Integral y a Familia de Diván (El nueve) con la estatuilla a mejor ficción, entre otros premios.