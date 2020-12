Lizardo Ponce está harto de que lo traten de "acomodado"

En una entrevista con Mitre Live, Lizardo Ponce recordó el momento en el que salió de la competencia de canto: "Yo estaba muy cansado y yo sabía que se venía el momento en que me iba a ir. No me veía en la final y sentía que en ese mes iba a irme".

Luego, continuó respecto a los señalamientos de que estaba acomodado: "A mí lo que me molestó es que parte de la gente creyera ese discurso barato y berreta que me pusieron de ser acomodado. Siento que me perjudicó y me molestó y le quitó todo lo que yo venía haciendo“, destacó Lizardo Ponce .

En este sentido, destacó: "Yo me esforzaba, tenía un equipo y trataba de hacer lo mejor posible. Llegó un punto que todo lo que diga el jurado es porque estoy acomodado, si me salva el público también. Perdía sentido. Yo la estaba pasando bien y está buenísimo estar ahí. Con terminar la canción me sentía Tini. Yo sentía que era el momento de decir chau. Ese rumor surge de una persona que hoy está en el certamen que la salvó el público y la salvó el jurado. No tiene sentido y pierde peso. Quedó demostrado", en referencia a Charlotte Caniggia.

Sobre su participación en el Cantando 2020, Lizardo Ponce reveló: “Siento que fue necesario como para quitarle mérito a lo que yo hice este año. A mi nadie me armó nada, nadie me tiró una idea, a mi nadie me cerró un invitado. A mi nadie me hizo absolutamente nada. Lo que hice, lo hice solo y a la gente le gustó. Está demostrado con los números. A mi nadie me acomodó en ningún lado. Después entré en el Cantando por lo que hice solo, no porque vino LaFlia y me produjo vivos de Instagram durante la cuarentena”.

Finalmente, el periodista bromeó diciendo: “Les guste o no, es lo que logré y no lo hizo otra persona. Lo hice yo y después lo hicieron varios. Pero lo que se generó, lo generé yo. Y lo voy a decir porque estoy orgulloso de lo que hice, estuvo increíble y con la gente con la que lo hice. Al que no le gusta, ya vendrá otra pandemia y les tocará”.