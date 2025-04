El cambio estético del que siempre se arrepiente Julieta Poggio: "Me cagó la vida"

La ex Gran Hermano Julieta Poggio se ha caracterizado tanto en la casa del reality como afuera de ella por su producción estética para mostrarse públicamente y, también, en su círculo íntimo. Para ella cada cambio estético parecería que tiene que rozar la perfección, aunque a veces puede fallar a pesar de no desearlo.

A fines del año pasado Juli reveló en el setreaming Rumis una situación particular que le causó tristeza en su momento. " Mi mamá me había depilado mucho cuando era chiquita y para emparejarme me sacó del otro y ahora voy a mostrar la foto ", reveló en diálogo con el conductor Lizardo Ponce.

" De verdad, no están listos. Es muy fuerte. La ceja son algo muy importante en la cara, te quitan la simetría. Me cagó la vida ", contó mientras en su celular intentaba dar con la imagen que demostraba lo relatado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoslacasaok/status/1849484690412933228&partner=&hide_thread=false La mama de juli le depilo las cejas de chiquita y miren como la dejo#LACASA #RUMIS #JULIPOGGIO pic.twitter.com/sgj8HuGZgb — somoslacasaok (@somoslacasaok) October 24, 2024

En su relato la ex GH se tomó con gracia lo que le sucedió: "Fingiendo que estaba linda, pero la cara de sufrida lo decía todo".

Julieta Poggio habló de los malos momentos que vive cuando sale a bailar

Julieta Poggio volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, no por una coreografía viral ni por su participación en algún proyecto artístico, sino por una contundente declaración sobre el comportamiento de los hombres en los boliches. La ex Gran Hermano, actriz, bailarina e influencer, alzó la voz en el streaming Rumis —transmitido por el canal La Casa— y dejó muy en claro qué tipo de actitudes no tolera durante una salida nocturna. El clip se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en redes sociales sobre el acoso y los límites del consentimiento en contextos festivos.

Con su habitual frontalidad, Poggio se dirigió directamente a cámara para enviar un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: “Hombres en el boliche: no me gusta que me toquen, no me gusta que me hablen al oído. Ya sé que estoy linda, ya sé que tengo rico perfume, no me lo puse para vos, asqueroso de mierd…”. La frase, aplaudida por sus seguidores y replicada en múltiples cuentas, expuso una problemática cotidiana que muchas mujeres enfrentan cuando salen a divertirse.

Julieta Poggio harta de cómo se le acercan los hombres en los boliches

Lejos de quedarse en una queja superficial, Julieta profundizó en el malestar que estas situaciones generan y en cómo suele sentirse invadida por gestos que, en teoría, son vistos como “pirotécnicos” o “inofensivos” dentro de la lógica del levante en la noche. “No me agarres la mano, no me toques el pelo, no me des la vueltita porque no te conozco y no quiero hablar con vos”, reclamó con firmeza.

La actriz, que en el último año consolidó una comunidad que la sigue no solo por sus proyectos artísticos sino también por su sinceridad, lamentó tener que asumir constantemente el rol de educadora en estos espacios: “Son demasiadas las veces que tengo que educar a un hombre en una noche”, lanzó, antes de advertir que no piensa detenerse: “Tienen que aprender, no pueden ser tan paje…”.

Poggio 2.jpg

El enojo de Julieta Poggio

La secuencia, que ya suma miles de visualizaciones, derivó en un intenso intercambio entre usuarios, muchos de los cuales aplaudieron la claridad con la que Julieta expuso algo que, para muchas mujeres, es parte de una rutina cada fin de semana: el tener que explicar límites básicos a completos desconocidos. “¿Por qué, por tomarse una copa, se piensan que pueden hacer cualquier cosa y agarrar a una mina? No es así”, reflexionó.

La frase final de su descargo sintetiza su postura con contundencia: “Conmigo no hay chance si me encaran. Si yo quiero estar con un pibe, es porque yo lo busqué. Listo”.