Julieta Poggio reveló la verdadera razón de su separación con Marcos Ginocchio y sus fanáticos no lo aceptan

Los ex Gran hermano estuvieron vinculados mucho tiempo, y hasta vivieron un breve affaire. Hoy, son amigos.

"Sí", respondió Julieta sin titubear cuando Moria le preguntó directamente si se había acostado con Marcos. Esta declaración, que rápidamente se viralizó, puso fin a uno de los grandes misterios que dejó la edición 2022 de Gran Hermano. Incluso la propia Moria, conocida por su desparpajo, se mostró asombrada y celebró la sinceridad de su entrevistada. "¡Bravo! Me encantó", exclamó la diva.

Sin embargo, fiel a su estilo, Moria no se conformó con esa revelación y quiso conocer más detalles sobre el encuentro. "¿Qué tal Marquitos? ¿Es tranquilito o es fuerte?", indagó con picardía. Julieta, con una sonrisa, describió a Marcos como una persona tranquila, "así como se lo ve", confirmando que su carácter reservado también se reflejaba en su vida privada. No obstante, cuando Moria intentó profundizar aún más en los detalles, Julieta decidió poner un límite. "Mucho, mucho. Ya es mucho. Mirá, yo a él lo cuido", explicó, subrayando que, aunque estaba dispuesta a hablar de sí misma, prefería mantener en privado ciertos aspectos de su relación con Marcos por respeto a su discreción.

Marcos 2.jpg Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Julieta Poggio por qué terminó su relación con Marcos

Sin embargo, luego la participante estuvo en Bondi y también habló más de su relación con Marcos Ginocchio. “Fue muy raro, fue tipo amor-obsesión”, admitió Julieta Poggio en el streaming de Ángel de Brito antes de agregar: “Ahora tenemos una amistad. No siguió porque somos muy distintos. A veces le pido consejos porque él es muy inteligente”.

También, la ex Gran Hermano reveló que tuvo una relación con Fran Stoessel, quien ahora está en pareja. “Ay, por favor, qué lindo que es ese chico. ¡Es muy lindo!”, aseguró antes de agregar: “Es muy caballero, te pasa a buscar. ¡No, no, me va a matar la novia!”.