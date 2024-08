El traumático momento que vive Mauro D'Alessio desde que salió de Gran Hermano

El ex participante del reality habló en su cuenta de Instagram acerca del difícil momento que se encuentra atravesando.

El ex participante de la última edición de Gran Hermao , Mauro D'Alessio , habló de la crisis personal que se encuentra atravesando luego de haber terminado su paso por el exitoso reality de Telefe.

"Es una pregunta muy buena porque creo que muchos de los de Gran Hermano estamos en esa de '¿y ahora qué, que terminó?'. Yo voy a hablar, obviamente, de mi punto de vista y el resto la verdad me importa poquísimo. Hoy en día, la realidad es que tengo mucho tiempo muerto. Hay días que no sé que hacer si no tengo notas o publicidades", reveló el joven en un video.