Mauro de Gran Hermano contó cómo fue el cara a cara con Furia cuando salió de la casa

Interrumpiendo su relato, el ex GH 2022 Ariel Ansaldo acotó: “Viste, ¡qué divina!”. Y Mauro retrucó tenso: “¡Qué divina! ¿Qué?”. Luego, retomó: “Me dice ‘¿me extrañaste?’ cagándose de risa. Yo me quedé como ‘¡qué incómodo!’. Y le digo ‘boluda, no pasa nada. Todos entendemos que esto es tele, que esto es un show. Entiendo un montón de cosas. Quedate tranquila’. Después, en algún momento hablaremos”.

image.png

Firme en su decisión de no darle una nueva oportunidad en el amor a Furia, Mauro expresó: “De mi parte, yo no quiero ningún tipo de vínculo, de relación, de nada. Pero sí me gustaría, cuando los dos estemos un poco más tranquilos, hablar un poco para terminar bien y para que cada vez que no veamos sea algo más… (cómodo)”.

“¿Pero es una persona con lo que vos decís ‘me gustaría mantener un vínculo de amistad’?”, le repreguntaron. Y el ex Gran Hermano 2023 fue tajante en su negativa: “¡No! No, no”.

Por qué Damián decidió terminar su noviazgo con Florencia de Gran Hermano

En las últimas semanas se había dado a conocer la relación entre Damián Moya y Florencia Cabrera, donde se daba indicios de que había algo más que una amistad entre los ex Gran Hermano luego de su paso por la casa más famosa del país.

image.png

Incluso, ellos mismos hablaron al respecto de la buena onda que tenían, que se estaban conociendo más y hasta se mostraron a los besos en público en una cena que compartieron los ex participantes del reality. Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, Damián compartió un comunicado donde aclara qué tipo de relación tiene con Flor, remarcando que ya no son novios.

“Hola mi gente bella, quería aclarar y comunicar algo, ya que hay muchas especulaciones sobre mi relación con Flor. Nosotros nunca dijimos que éramos novios, porque nos estamos conociendo hace muy poco tiempo”, precisó el ex GH.

Y continuó: “Todo lo que vivimos tanto ella como yo en este último tiempo fue hermoso y único. Flor es una persona hermosa y llena de valores, realmente es una de las personas más lindas que me presento la vida y feliz de haberla conocido”.

“Hoy estamos viviendo un momento que es mágico para ambos e irrepetible en nuestras vidas y no queremos terminar mal entre nosotros porque realmente somos un buen equipo, como nos respetamos y nos queremos mucho queremos seguir manteniendo nuestra relación como amigos y seguir enfocados en nuestro futuro", se sinceró. Y cerró: "Aclaro esto para que no haya malos entendidos. ¡Los quiero muchísimo!”.