Por qué Damián decidió terminar su noviazgo con Florencia de Gran Hermano

Los ex participantes del reality de Telefe se pusieron de novios una vez que se reencontraron afuera de la casa más famosa del país.

En las últimas semanas se había dado a conocer la relación entre Damián Moya y Florencia Cabrera , donde se daba indicios de que había algo más que una amistad entre los ex Gran Hermano luego de su paso por la casa más famosa del país.

Incluso, ellos mismos hablaron al respecto de la buena onda que tenían, que se estaban conociendo más y hasta se mostraron a los besos en público en una cena que compartieron los ex participantes del reality. Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, Damián compartió un comunicado donde aclara qué tipo de relación tiene con Flor, remarcando que ya no son novios.

“Hola mi gente bella, quería aclarar y comunicar algo, ya que hay muchas especulaciones sobre mi relación con Flor. Nosotros nunca dijimos que éramos novios, porque nos estamos conociendo hace muy poco tiempo”, precisó el ex GH.

Y continuó: “Todo lo que vivimos tanto ella como yo en este último tiempo fue hermoso y único. Flor es una persona hermosa y llena de valores, realmente es una de las personas más lindas que me presento la vida y feliz de haberla conocido”.

“Hoy estamos viviendo un momento que es mágico para ambos e irrepetible en nuestras vidas y no queremos terminar mal entre nosotros porque realmente somos un buen equipo, como nos respetamos y nos queremos mucho queremos seguir manteniendo nuestra relación como amigos y seguir enfocados en nuestro futuro", se sinceró. Y cerró: "Aclaro esto para que no haya malos entendidos. ¡Los quiero muchísimo!”.

La historia de la breve historia de amor de Damián y Florencia, los ex Gran Hermano

Los ex Gran Hermano, Florencia Cabrera y Damián Moya se pusieron de novios una vez que se reencontraron afuera del reality. Florencia, una de las originals, fue eliminada de la competencia a finales de enero; y Damián, uno de los nuevos, ingresó al juego en marzo y a las pocas semanas tuvo que abandonarlo por decisión del público.

"Fue una sorpresa para los chicos, la verdad es que no se la esperaban. Nosotros estamos muy bien y lo estamos disfrutando", aseguró Moya sobre la reacción que tuvieron los jugadores -que todavía siguen en competencia- cuando los vieron juntos en su reingreso de esta semana para nominar.

Ante la consulta sobre qué fue lo que la enamoró de 'Damcer', Florencia respondió, entre risas y sonrojada: "La carita". "La verdad es que empezamos haciendo un montón de cosas juntos y eso te va confundiendo, si se puede decir así", reflexionó.

En tanto, Moya afirmó: "Me gustó el corazón que tiene. Arrancamos conociéndonos haciendo campaña, haciendo cosas para la gente, me gustó la solidaridad que tiene y me atrajo mucho como mujer".

También se refirieron a sus planes a futuro como pareja y Cabrera expresó: "Lo que dé, porque aparte está buenísimo que los dos estamos viviendo el mismo momento. Está bueno compartirlo". "Lo que diga el destino, estamos acá disfrutando de la vida", sumó Damián.