La dura respuesta de Nico de Gran Hermano sobre la falsa boda con Flor que pone la relación en crisis

La respuesta de Nico sobre la falsa boda con Flor en Gran Herman.mp4 Fuente: Telefe

La reacción de Nicolás a la propuesta de hacer una boda falsa en Gran Hermano

La reacción de Nicolás ante la propuesta fue mucho más dubitativa y compleja. "Es una situación rara, ¿viste? Ayer Santi me dice eso y yo, obviamente, le digo que sí. ¿Qué le voy a decir? 'No, Santi dejá de pelotud...'. Tampoco le voy a decir que no. Ya sé que me mira un país entero", expresó Nicolás en el confesionario, mostrando su incomodidad y falta de certeza sobre el compromiso con Flor. "Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es para cagarse de risa. Es más show que otra cosa", agregó, dejando claro que veía la actividad más como una obligación del show que como un momento significativo en su relación.