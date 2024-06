Martín Ku blanqueó por qué razón fue eliminado de Gran Hermano según su óptica

Para romper el hielo y abrir la situación con un tono divertido, lazó: “No llegué a la final. La put... que lo parió”, para luego proceder a repasar con el clásico clip lo que fueron sus días dentro de la casa más famosa del país.

Tras eso, el conductor Santiago del Moro acerca de los motivos por los cuáles él creía que la gente lo eligió para ser eliminado. Allí, Martín dio como primera perspectiva de manera graciosa uno de los motivos para él: “Creo que los Furiosos me cag… a tiros”, dijo entre risas.

“Es el precio a pagar, como bien dije en el confesionario. Acá tengo a Iron Man y me dijo que era inevitable sacar a todos los jugadores”, agregó después, haciendo alusión a su fanatismo por los Avengers.

La postura de del Moro sobre la salida de Martín Ku

Allí, del Moro dio su análisis: “Los tres Bros iban solos y no tenían a nadie de su grupo ahí. Mucha gente decía ‘qué pasa con Nico’ y él estaba dentro de su grupo. Un grupo que no se iba a votar entre ellos y en placa negativa se iba a ir quien tuviese más hate. Bauti no lo tiene, Nico no lo tiene y el hate que tenía el Chino después de lo que pasó con Furia iban a hacer que fueran por vos”.

“Mucha gente dice ‘no esperábamos esto’, pero eran los Bros solos. Votó mucha menos gente que en otras ocasiones. Fue una salida medio cantada”, cerró el conductor del reality sobre su visión de cómo se dio la votación.