Furia le hizo un ultimátum a María Becerra: “Me robó”

Furia.jpg Furia salió la casa de Gran Hermano

“El tema es cuándo van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican: “Decí esto”, porque para mí ella no lo dice porque quiere, o “¡Vamos mis furiosas!”. Eso es porque está mal asesorada, y yo quiero saber quién es su manager y que me diga: “Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés” o “Nos inspiraste” sería la buena palabra”, expresó molesta por las actitudes de la productora de Becerra.

Al mismo tiempo, tildó a la cantante de haberse apropiado de algunas frases cuando ella estaba dentro de la casa. “La realidad es que inspiré desde el adentro. Robaron un montón de cosas del formato, y a muchas cosas, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo”, expresó.

Furia rechazó ir al Cantando

Ni Moría Casán. Ni Furia. América tiene todo listo para ponerle primera a una nueva edición del Cantando, pero ya hay personajes tentados que le dieron vuelta la cara a la propuesta de ser parte del show.

La primera en decir que no fue Moria y sostuvo que ya fue funcional al show en otras oportunidades. También lo hizo Furia que, tras dejar atrás Telefe, recibió la propuesta, pero su respuesta fue un tajante no con argumentos.

“Ya cumplí mi rol con la tv, por eso no quiero ir al Cantando”, dijo la doble de riesgo en Carajo Stream. Y agregó: “Hay mucha gente que no habló bien de mí en la televisión y no quiero darle más que hablar a esa gente. No quiero que mis fans pongan la tele y generen rating”. Y fue tajante: “Sería bueno que antes me conozcan, antes de bardearme”.

La edición más reciente del reality fue en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel de Briro y Laurita Fernández fueron los encargados de la conducción del certamen que ganó Cachete Sierra. El ciclo no fue uno de los más exitosos, pero cumplió con las expectativas de El Trece en aquel momento.

Por ahora, se desconoce el nombre de los participantes, como así también quién o quiénes serán los nuevos conductores. En cuanto a los jurados confirmados, Moria había sido tentada, pero rechazó la propuesta. En tanto que Marcelo Polino sería el único confirmado hasta el momento. Tampoco se conoce la fecha de debut por la pantalla de América, pero se estima que sea antes de fin de año o principios del 2025.