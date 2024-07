Por qué Marcelo Polino tuvo una fuerte pelea con Wikipedia

"¿Es cierto que borraste tu entrada de Wikipedia para que no se revele tu edad?", le consultó el conductor. "Sí, en parte es verdad", reconoció el periodista.

"La hice borrar porque me habían hecho una página de Wikipedia sin mi autorización y me habían agregado seis años", añadió con buen humor. "¡Eso no se hace!", coincidió Wainraich.

Concluyendo la anécdota, Polino reveló cómo fue que terminó aquella cuestión: "Mirá que yo lucho contra el tiempo... imaginate lo que es meter tu nombre y que te aparezcan seis años más. Ahí me contacté con la persona que maneja Wikipedia en la Argentina (y le pedí que la diera de baja)".

Hoy en día si uno googlea con su nombre sigue el dato erróneo, figurando que tiene 60 años, aunque en su página en Wikipedia que sigue existiendo ya tiene la edad corregida, figurando su fecha de nacimiento el 30 de enero de 1969, por lo que muestran sus 55 años.

Marcelo Polino y cómo se fundió con la venta de calzoncillos

Los primeros meses de 2010 Marcelo Polino sorprendió al anunciar que comenzaría una nueva etapa en su vida como empresario de la moda. Incluso, para dejar en claro que su tarea en el mundo del espectáculo no quedaría relegado, la presentación oficial tuvo lugar en el porteño teatro Maipo, gracias a la ayuda de su amigo el empresario teatral Lino Patalano.

Pero todo comenzó de maravillas, y luego empezarían los problemas, tal como detalló en las últimas horas en la misma charla con Wainraich: “Hacía batas, camisetas y también había calzoncillos. Me fundí”.

“Lo pagué todo yo. ¿Viste que los famosos ponen el nombre y otros la plata? Yo puse toda la plata porque dije ‘en algún momento me voy a cansar de boludear en la tele y quiero tener como una pequeña empresa. Puse un local en Santa Fe y Callao, un local muy caro, todo de primera línea. Tenía dos empleados, y por ahí yo estaba grabando y me llamaba Mati, mi asistente y me decía ‘faltó la chica de la mañana’ y yo estaba ‘0,1′”, contó.

“llegó un momento en que me harté. Me quedó un remanente bastante grande de calzoncillos... había, no sé, 500. Pero lo gracioso es quién me ayudó a venderlos, nadie se lo puede imaginar”, sostuvo sobre la crisis de su emprendimiento.