Julieta Poggio habló de los malos momentos que vive cuando sale a bailar

La mediática ex Gran Hermano se cansó y frente al micrófono denunció cómo la pasa mal cada vez que sale a bailar.







Julieta Poggio volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, no por una coreografía viral ni por su participación en algún proyecto artístico, sino por una contundente declaración sobre el comportamiento de los hombres en los boliches. La ex Gran Hermano, actriz, bailarina e influencer, alzó la voz en el streaming Rumis —transmitido por el canal La Casa— y dejó muy en claro qué tipo de actitudes no tolera durante una salida nocturna. El clip se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en redes sociales sobre el acoso y los límites del consentimiento en contextos festivos.

Con su habitual frontalidad, Poggio se dirigió directamente a cámara para enviar un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: “Hombres en el boliche: no me gusta que me toquen, no me gusta que me hablen al oído. Ya sé que estoy linda, ya sé que tengo rico perfume, no me lo puse para vos, asqueroso de mierd…”. La frase, aplaudida por sus seguidores y replicada en múltiples cuentas, expuso una problemática cotidiana que muchas mujeres enfrentan cuando salen a divertirse.

Julieta Poggio harta de cómo se le acercan los hombres en los boliches Lejos de quedarse en una queja superficial, Julieta profundizó en el malestar que estas situaciones generan y en cómo suele sentirse invadida por gestos que, en teoría, son vistos como “pirotécnicos” o “inofensivos” dentro de la lógica del levante en la noche. “No me agarres la mano, no me toques el pelo, no me des la vueltita porque no te conozco y no quiero hablar con vos”, reclamó con firmeza.