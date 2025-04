El fuerte cruce de Eduardo Feinmann en el programa de Pedro Rosemblat: "Muy irrespetuosos"

"Creo que tu mujer , espero no tomes a mal esta frase, es un animal político tu mujer y sería una candidata espectacular ", comentó Feinmann. A su vez, indicó que varias mujeres de la cultura estuvieron en la política, deslizando que Lali Espósito sería una buena candidata política.

image.png Pedro Rosemblat y Lali son pareja desde el año pasado.

El creador de Gelatina negó que algo así ocurra y defendió a su pareja: "Hay un problema que es que ella tuiteó cuatro palabras muy respetuosas, 'qué peligroso, qué triste', no dijo ni que es un hijo de p... ni nada y a partir de ahí le colocaron un mote que hay que preguntarle a ella si lo quiere", dijo y terminó muy seco: "Eduardo, muchas gracias. Si me invitás solo voy, sino no.", replicó.

Por su parte, Feinmann no tuvo más que terminar cediendo: "Bueno, vení solo. Espero que vengas al noticiero".

Lali tuvo un mano a mano en el streaming de Pepe

La primera invitada este ciclo de entrevistas mano a mano en el programa de streaming fue Lali Espósito. Un mes atrás, la pareja habló de todo: sus inicios en la música, su próximo disco y los shows que está preparando para el estadio Vélez, pero, sin dudas el momento más picante de la entrevista fue cuando la cantante habló de los cruces que tuvo con Javier Milei y del entredicho con Eial Moldavsky.

En reiteradas oportunidades, el presidente Javier Milei criticó públicamente a la cantante al punto de llamarla "Lali Depósito". Durante la entrevista, al hablar de por qué decidió en 2024 descansar un poco en el plano laboral, analizó: "Mi exposición con lo del presidente me invitó a meterme para adentro, pensar con claridad, y hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer".

En otro momento de la entrevista, la cantante habló de los dichos de Eial Moldavsky (habló públicamente de una supuesta relación íntima entre ellos) y del pedido de disculpas del filósofo. Entonces explicó que trabaja a diario para equilibrar su “yo persona” con su “yo virtual” y no olvidarse de su humanidad.

"No estoy justificando los errores. Estoy diciendo que cuando uno comete un error y pide perdón, se tiene que preguntar a partir de esta época, ¿está pidiendo perdón mi yo virtual porque está sufriendo mi yo virtual ese ataque o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal?", indicó.