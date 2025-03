La reacción de Eial Moldavsky tras ser escrachado por filtrar un supuesto encuentro íntimo con Lali Espósito

El streamer explicó que el relato surgió en el marco de una consigna del programa y que su intención nunca fue exponer su vida privada ni hablar de Lali Espósito: "Aclarar, en primer lugar, que en ningún momento me referí a Lali. La historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces. Y acá es una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas".

Además, insistió en que nunca divulgaría detalles de su intimidad en público y que el efecto de sus palabras fue totalmente inesperado: "Jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo. No contaría una historia así al aire nunca y quiero aclarar que no me refería a ella".

Eial 2.jpg Eial Moldavsky

El impacto del video y la reacción en redes

La viralización del fragmento en el que narraba su supuesto romance generó una ola de indignación, con miles de usuarios expresando su descontento y exigiendo una disculpa. En su video, Moldavsky reconoció que el impacto fue mayor del que imaginaba y que su comportamiento fue inapropiado: "Lo único que existe en el mundo son los efectos y el efecto de mis palabras es este. No importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto. Lo que hay es lo que hay, así que mis disculpas muy sinceras y muy concretas a ella en primer lugar y a todos los que vieron el video".

El influencer también reflexionó sobre el peligro de hablar sin medir las consecuencias: "Uno a veces se olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono y corres un riesgo muy concreto de decir boludeces, y este es un caso específico. Está horrible ver a mí mismo hablando así de la intimidad de alguien, de quien sea. No me gusta para nada, me causa mucho rechazo verme a mí mismo".