La fuerte opinión de Esteban Trebucq sobre Lali Espósito

Esteban Trebucq logró un espacio cada vez más importante en los medios desde que ganó fama cómo "El Pelado de Crónica". Fue parte de Indomables (A24) y Nosotros a la mañana (Canal Trece) y hoy es una de las figuras de la señal de noticias LN+ donde no oculta su simpatía por la gestión del presidente Milei .

Por eso sorprendió su respetuoso reconocimiento a Lali Espósito , una artista que no simpatiza con el actual gobierno. En una entrevista con Pablo Mascareño para La Nación, Trebucq aseguró que “Las audiencias compran a la gente auténtica”.

Luego de esa definición sorprendió al declarar que “me jode la gente híbrida, por eso me gusta Lali Espósito, porque se juega, los grises no me van. En la pantalla, a los grises los aborrezco”.

image.png

Aseguró que en la vida prefiere al que se la juega aunque no piense como él. "Si te gusta (Javier) Milei, decilo. Y, si no te gusta, también. No se puede hacer televisión ni periodismo con miedo", enfatizó.

El programa de espectáculos al que elogió Esteban Trebucq

Especialista en periodismo político, Esteban Trebucq también sorprendió al elogiar a un ciclo de espectáculos. "El programa de Ángel de Brito me encanta. Me digo: “qué lindo lo que arman con semejante...”, porque, quizás, el tema no es tan importante, pero te lo hacen atractivo".

El periodista se animó a hablar de su intimidad y contó está en pareja con Sol Simunovic, periodista de La Nación. Aunque hace diez meses que están juntos no conviven. "Es una gran periodista, la admiro mucho. Creo que, en la pareja, es importante admirar a la otra parte y ella tiene una mirada muy profunda sobre la política", dijo sobre su novia. Sobre los inicios de la relación contó que fue él quien tomó la iniciativa. "Mensajito va, mensajito viene. La invité a salir y lo que iba a ser un café terminó siendo un gin tonic. Ahí empezamos".

image.png

Trebucq vivió dos relaciones previas que son las madres de sus hijas y con las que se lleva muy bien. "Las mamás de mis hijas son muy buenas madres, por eso, cuando gané un Martín Fierro, se los dediqué. Dije que, como ellas pasaron tanto tiempo con mis hijas, eso me permitió ejercer la profesión", señaló.

Aunque hoy la relación es armoniosa su primera ruptura le costó mucho. "Mi primera separación fue durísima, lo pasé muy mal, fue un dolor tremendo, pero lo bien que hizo la mamá de mi hija, tenía razón”.