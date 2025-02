¿Qué opinará Milei? La jugada opinión de la hija de Yuyito González sobre Lali Espósito

La periodista, Nara Ferragut no dudó en realizar su consulta sobre la actualidad entre las artistas argentinas y Javier Milei , puntualmente, sobre Lali Espósito . Brenda Di Aloy comentó: “Yo soy muy pro de que cada persona y que cada individuo tenga su punto de vista. Sus miradas sobre temas contradictorios como pueden ser la política, la religión o lo que sea. Yo puedo bancar al novio de mi mamá y al mismo tiempo puedo bancar a Lali que puede tener una mirada distinta a la que tiene el presidente. La voy a bancar a ella como talento. No la conozco como persona, pero sí voy a seguir admirando lo talentosa que es”.

Brenda Di Aloy: "Lo que nunca voy a bancar es la violencia"

“Yo tengo mis pensamientos y mi manera de ver la vida. Yo soy muy cristiana, amo a Dios, habló mucho en redes y sé que puede generar como hate, muchos comentarios. Como yo soy así, ¿por qué yo voy a juzgar la vida y los pensamientos de otra persona? Si Lali quiere pensar cómo piensa, yo la banco igual. Está perfecto que cada persona se pueda expresar. Tenemos libre expresión, pero lo que nunca voy a bancar es la violencia. El maltrato por ciertas creencias ”, expresó la joven artísta.

En ese momento Nara Ferragut, la conductora del ciclo, le preguntó puntualmente por las expresiones que tuvo Milei contra Lali, a quien llama continuamente “Lali Depósito”. “En este caso es un presidente contra una cantante. El poder es muy diferente y, además, es un hombre contra una mujer”, indagó. Sin embargo, la joven prefirió no entrar en la polémica.

Brenda Di Aloy: "Si hay alguien en contra de ciertas medidas políticas y puede alzar la voz con su influencia, que lo haga" sobre el enfrentamiento entre Lali y Milei

“Igual, te soy honesta. No estoy tan metida en lo que pasó. Entonces, no puedo opinar. No sé ni qué se dijeron, ni cómo fue la situación. Repito, yo no tengo nada en contra de nadie y banco que haya libre expresión y que si hay alguien que está en contra de ciertas medidas políticas y pueda alzar la voz con su influencia, que lo haga”, concluyó.