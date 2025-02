Lali Espósito le respondió a Javier Milei luego de que la volviera a criticar en una entrevista

Lali 1.jpg El posteo de Lali Espósito

La respuesta de Lali Espósito ante las críticas de Javier Milei

"Te gusta hacer como si no supieras quién soy / Pero sé que tienes un póster mío colgado en tu cuarto / Cada vez que salís de noche, mi tema te acompaña / Y lo cantás de memoria, eso ya es obsesión".

Este fragmento de la canción, junto con el videoclip cargado de referencias a sus detractores, fue leído por sus seguidores como una clara indirecta al mandatario. La publicación generó miles de reacciones en redes sociales y Fanático sumó aún más reproducciones en las plataformas de streaming, consolidándose como un himno en las protestas contra el Gobierno.

Un enfrentamiento que viene de lejos

El conflicto entre Lali y Milei no es nuevo. La tensión comenzó en 2023, cuando la cantante expresó su descontento tras los resultados de las elecciones primarias, en las que La Libertad Avanza obtuvo un gran caudal de votos. Desde entonces, la artista ha sido blanco de críticas y burlas por parte del mandatario y sus seguidores, quienes la acusan de tener una postura opositora al Gobierno.

Por su parte, Milei ha dejado en claro en varias oportunidades su desinterés por la música de la artista y ha utilizado calificativos despectivos para referirse a ella. En esta última entrevista, el presidente también aseguró que jamás asistiría a un recital de la cantante y que prefiere escuchar a Pavarotti o a los Rolling Stones.

Lali, lejos de entrar en una discusión directa, prefirió responder con su arte. La elección de Fanático no fue casual: la canción habla de una obsesión y un fanático que no puede dejar de pensar en alguien. La letra también incluye frases como: "Quiere comerme y se come mis sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca".