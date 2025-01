Lali Espósito volvió a declararle la guerra a Javier Milei

El presidente Javier Milei causó polémica debido a sus polémicas declaraciones sobre la comunidad LGBTQIA+, parejas del mismo género, mujeres y feminismo en el Foro de Davos , Suiza. Ante un clima de tensión y silencio, Lali Esposito eligió no hacer caso omiso a sus palabras y le respondió al mandatario con un contundente gesto en redes sociales.

El mandatario argentino, en su discurso, no solo arremetió contra la cultura woke , que engloba las luchas por la justicia social y los derechos LGBTQIA+, llamándola " virus y cáncer " sino que también, expresó su rechazo hacia la ideología de género y las luchas feministas , lanzando fuertes críticas hacia la temática.

Javier Milei es reconocido por sus discursos fuertes y directos hacia quienes no comparten su ideología, en esta ocasión el escenario del Foro de Davos no fue la excepción. El presidente argentino emitió su discurso ante más de 3.000 líderes globales, el presidente Javier Milei, el mismo fue contundente y enfático: "El gran yunque que aparece como denominador común de los países que están fracasando es el virus mental de esa ideología. Esta es la gran epidemia que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. Colonizó las instituciones más importantes del mundo”, declaró Milei.

javier milei foro davos

Javier Milei calificó al feminismo y la ideología de género como "ideología aberrante"

El presidente argentino, también, calificó a las luchas feministas y la ideología de género como “ideología aberrante”. "Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero", sentenció el mandatario y logró una gran aceptación entre los presentes. No tan así, posteriormente, en redes sociales y medios tradicionales.

En este sentido, el presidente de nuestro país también hizo referencia al colectivo LGBTQIA+, el cual, según él, "busca imponer que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben". Sumado a ello, enfatizó: "Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión".

Por otra parte, el máximo mandatario, arremetió también contra las parejas homosexuales y citó, a modo de ejemplo, caso de una pareja homosexual estadounidense que fue condenada en diciembre de 2024 a 100 años de prisión por abusar de sus dos hijos adoptivos. "Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos", remarcó Milei. Aun así, en contraposición a lo expuesto por el presidente argentino, se conoce que el abuso sexual infantil, mayoritariamente, se da en contextos intrafamiliares y, el dato de mayor relevancia, en familias heterosexuales.

Javier Milei respecto al feminismo: "una búsqueda de privilegios"

Por otro lado, el feminismo también tuvo lugar durante su paso por el Foro de Davos y fue apuntado negativamente por el mandatario argentino. "Es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente", manifestó Javier Milei. Además, agregó “todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende. En muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”, subrayó el presidente.

Lali: “Que peligroso, que triste”

Las palabras emitidas por el presidente argentino, Javier Milei, en Suiza no pasaron inadvertidas para Lali Espósito, quien volvió a expresar su descontento, como realizó en más de una ocasión, y la mantiene en veredas separadas tanto con Javier Milei como con quienes defienden las ideas de La Libertad Avanza.

Lali Espósito.jpg

La cantante argentina utilizó sus redes sociales para expresarse y, en su cuenta oficial de Instagram (@lali) publicó una imagen de la bandera moderna que representa a la comunidad LGBTQIA+. Por otro lado, Lali cambió el ícono de su perfil con la misma postal de la bandera y, también, realizó posteos en X (ex Twitter).

Lali optó por no sumar ningún tipo de mensaje al epígrafe que acompañó el posteo en cuestión, permitiendo que la imagen fuera le encargada de sentar su postura en cuanto al discurso que brindó el presidente de la Nación en Suiza. A veces las imágenes dicen más que mil palabras y así fue. Este hecho revolucionó las redes sociales, las cuales se plagaron de comentarios tanto positivos como negativos hacia su postura.

Lali en instagram.jpg

Actualmente, un simple posteo en las plataformas logra visibilizar el tema, problematizarlo y generar un análisis del discurso realizado. En esta ocasión, lo realizado por Javier Milei en Davos marca un nuevo contexto a nivel país ya que comenzarán a reverse las políticas de género y se impulsará también el cambio de normas en materia de femicidios, salud pública y derechos que se han conquistado hasta hoy.