Javier Milei y su guerra contra el concepto de "libertad"

woke-4.avif Javier Milei se alineó con el discurso conservador de Donald Trump.

Para no correrse demasiado de la idea central, vale una rápida explicación del término "woke": se utiliza en el idioma anglosajón para describir una supuesta imposición de valores progresistas en la sociedad. Para una persona que simpatiza con la derecha, por ejemplo, es "woke" que Disney incluya cada vez más personajes negros en sus series. Como para dimensionar el nivel del "debate" que intentan llevar adelante.

Javier Milei y el ¿arte? de la guerra

No vamos a hablar sobre el manuscrito de Sun Tzu ni de estrategias militares. Pero la elección del término guerra no es casual. La RAE (una vez más) asegura que es una "lucha o combate, aunque sea en sentido moral". Y es esta la orientación que Milei parece querer darle a la batalla cultural.

"El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado". Esa frase, así de apocalíptica, fue pronunciada por Javier Milei en Davos.

Según el escrutinio definitivo del balotaje 2023, Javier Milei fue votado por 14.554.560 de personas. Si tenemos en cuenta que el Censo 2022 arrojó que Argentina tiene una población de 45.892.295 de personas, el votante de Milei representa el 31,71% del país. Y si lo encuadramos únicamente entre quienes fueron a votar, representa el 55,65% del padrón.

acto 25 mayo cordoba milei discurso Con su discurso cada vez más conservador, Milei empieza incluso a atentar contra su propio electorado.

¿Alguien puede realmente creer que entre más de 14 millones de personas que votaron a Milei no hay feministas, mujeres que se hayan practicado un aborto, familiares de inmigrantes? ¿Que no hay nadie que crea en el cambio climático? ¿Que ninguno de esos 14 millones y medio de votantes considera importante la equidad?

La respuesta es no. Y en base a esa respuesta, podemos afirmar entonces que Milei atenta incluso contra sus propios votantes. Porque los considera monstruos. Cree que ese "virus mental woke" debe ser extirpado, como si se tratara de un cáncer. Y todo eso lo dijo él mismo.

De la profundización al horror

"Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos", explicó Milei durante un fragmento de su discurso. Y acto seguido, lanzó la bomba.

"Cuando digo abusos no es un eufemismo. En su versión más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos".

Vamos por partes. Primero, la famosa "ideología de género" no existe. No es un concepto real, es una cáscara vacía. Es un término que mezcla diversos conceptos académicos y sociales con la intención de generar un relato simplista, cargado de odio y desinformación.

Embed "El wokismo es el cáncer que hay que extirpar"



Javier Milei advirtió que "el virus mental woke es la gran epidemia que debe ser curada" y sostuvo: "Hasta que no saquemos esta ideología, la especie humana no logrará retornar a la senda del progreso". pic.twitter.com/mjz1K1RErx — Corta (@somoscorta) January 23, 2025

Hablar de "ideología de género" implica la supuesta existencia de una doctrina sistemática que busca imponerse en la sociedad. Bueno, no es real. No existe. No hay tal doctrina.

En el ámbito académico, el concepto de "género" es una categoría analítica que tiene como objetivo estudiar cómo las sociedades construyen roles, identidades y desigualdades basadas en las diferencias percibidas entre hombres y mujeres. Y por tanto, no es un sistema ideológico. Es un término que no hace más que reducir el debate sobre el avance de los derechos humanos a una falsa dicotomía entre "tradición" y "progresismo".

¿Qué significa esto? Que la "ideología de género" no es más que un concepto inventado para justificar las cruzadas contra los avances en materia de derechos humanos.

"Desde estos mismos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben", expresó Milei. ¿Alguien realmente cree que hay una imposición respecto a la autopercepción?

La asociación de la homosexualidad y la adopción de niños con la pedofilia es peligrosa. Es, una vez más, un discurso de odio. Una frase ambigua, que queda en el aire abierta a interpretaciones negativas. Y es una postura que también avala comportamientos violentos con las minorías.

Si algo no avanza, es la libertad

Según la RAE, la libertad es, en los sistemas democráticos, "derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas". Un concepto de libertad que parece bastante lejano al que el partido La Libertad Avanza plasma en sus discursos, o al menos así se vio en las últimas horas.

Javier Milei La Libertad Avanza

"Si uno mata a una mujer, se llama femicidio, con una pena más alta que si se mata a un hombre, como si valiera más la vida de la mujer. El feminismo pretende poner a la mitad de la población en contra de la otra", aseguró el Presidente en su discurso.

No conforme con eso, añadió que "no se quejan de que la mayoría de presos son hombres, que la mayoría de los plomeros son hombres, ni hablar de los muertos en las guerras". No parece importar la comprensión del patriarcado, o de por qué históricamente se llegó a ese contexto. ¿No se le cruzó al Presidente que hubo antes un sistema que condenó a la mujer al trabajo en casa, por ejemplo? Un sistema que imponía un hombre "proveedor" y una mujer lista para servirle. Parece que no.

Para Milei, "las defensoras de esa aberración tienen además la obsesión por el victimismo". Según el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, en 2024 hubo 255 femicidios en Argentina. Uno cada 34 horas. Quizás "victimismo" no sea la mejor definición.

Lo curioso es que, en su visión, los femicidios parecen no tener correlación y son una simple anécdota estadística. Sin embargo, el ejemplo utilizado respecto a la pareja de homosexuales que abusaron de su hijo parece ser suficiente para englobar a todo un colectivo.

Embed "Normalizamos que, si se mata a una mujer, se llame femicidio"



Javier Milei dijo que el "feminismo radical busca privilegios", criticó que "no se quejan de que la mayoría de los plomeros son hombres" y afirmó que si plantea "estas cuestiones" lo llaman "misógino". pic.twitter.com/zRgBlQJXZ6 — Corta (@somoscorta) January 23, 2025

El aborto también entró en la lista negra de Milei. "Fue inventado con la excusa de que el aumento de la población terminaría con el mundo. Resultado: ahora los nacimientos son cada vez más escasos".

En su lógica plana, Milei considera que la natalidad bajó por los abortos. Y eso tiene dos interpretaciones: la primera, que los niños deben nacer aún si no son deseados. Y la segunda, que es más importante aumentar la tasa de natalidad que evitar las muertes por abortos clandestinos. Todo esto, además, obviando la voluntad de las mujeres, que quizás simplemente no quieren tener niños porque el contexto social y económico es muy hostil.

Problema de guion

Ante un auditorio a medias, y frente a las caras de incredulidad de algunos asistentes, Milei realizó un cierre a la altura del resto del discurso. "El guion de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota la historia se abre", afirmó.

¿Qué pasó en los últimos 40 años? Veamos. A nivel global, creció el reconocimiento de derechos de las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se ratificó en muchos países, se implementaron leyes globales como las de protección contra el acoso y la violencia doméstica; y se dio la legalización del aborto en varios países, acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual integral.

ESnEMztX0AUZYDR.jpg

Algo similar ocurrió con los derechos de las personas LGBTIQ+. Países Bajos (2001) y luego muchos más legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, al tiempo que se despenalizó la homosexualidad en países donde aún era criminalizada. Se dio también el reconocimiento de identidades de género.

Tuvo lugar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y se creó la Corte Penal Internacional (1998) para juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. Se terminó el apartheid en Sudáfrica (1994) y tuvo lugar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

En Argentina se realizaron juicios y reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad, mientras que se crearon varios espacios de memoria, transformando excentros clandestinos en sitios para recordar las violaciones de derechos humanos.

Se impulsaron las leyes de Cupo Femenino (1991), Protección Integral contra la Violencia de Género (2009) y Legalización del aborto (2020); al igual que la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la de Identidad de Género (2012).

aborto-legal-2020-es-ley-argentina.jpg

En 2006 tuvo lugar la Ley de Educación Sexual Integral, en 2009 la Ley de Medios Audiovisuales y la Asignación Universal por Hijo, en 2012 se permitió el derecho al voto a los 16 años, y en 2013 se ampliaron los derechos de las trabajadoras de casas particulares.

Si el guión se agotó, como el libertario dijo, lo primero que amerita es un agradecimiento enorme a las y los protagonistas.

Durante el tramo final del discurso, Javier Milei aseguró que "es momento de salir de ese guión". Y si algo queda claro es que, más que una batalla cultural, suena a declaración de guerra. Nada más y nada menos que contra la libertad, esa que, al menos en lo discursivo, no parece avanzar.